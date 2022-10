En el marco del Día de la Diversidad Cultural, ayer se realizó en el recinto de sesiones de la Cámara de Diputados una charla sobre el «Último día de libertad del pueblo mapuche. Cosmovisión y la resistencia» y una breve historia del genocidio y etnocidio que padecieron dichas comunidades.

La exposición, destinada a los colegios secundarios del barrio Aeropuerto, Arturo Illia, 9 de Julio y Epet N° 1, fue protagonizada por las lonko Juana Vila Rosas y Laura Cuevas y por el Werken Daniel Pincen. Además estuvieron presentes la concejala Lorena Guaiquian, el secretario legislativo Juan Meana y el director general legislativo Walter Montenegro.

“La Pampa es, fue y será la más respetuosa en los derechos de los pueblos originarios. Por eso indudablemente sigo bregando por la defensa nuestra, por la defensa de todos nuestros hermanos”, resaltó la lonko Vila Rosas frente a las y los alumnos.

“Este recinto es el lugar para una reflexión profunda de lo que es la historia. En este lugar tenemos que defender los derechos ancestrales de un pueblo que fue avasallado”, expresó.

“La comunidad mapuche ranquel fue la que camino La Pampa entera para defender los ríos de nuestra provincia. Les digo a ustedes chicos, que defiendan su territorio”, aconsejó.

«Queremos dejar entre estas cuatro paredes el pensamiento profundo de libertad, de respeto y de armonía entre todos los que en este recinto discuten las leyes. Me siento realizada cada vez que hablo de los pueblos originarios, porque así me han inculcado mis antepasados”, dijo.

“Somos una raza que no es usurpadora ni tampoco es vengativa. No es ni más ni menos. Es diferente. Y lamentablemente no es comprendida», concluyó la líder mapuche ranquel.

