Hoy se cumplen 84 años, del natalicio de Cesar Isella

20 de Octubre de 1938 – Nace Julio Cesar Isella, en Ciudad de Salta. Cantante, compositor y periodista.

En 1954, a los 17 años, integró el grupo “Los Sin Nombre”, junto a Tomas «Tutu» Campos (1940-2001), Javier Pantaleón (1940-1978), Luis Gualter Menú, y el Japonés Higa. Los dos primeros terminarían formando “Los Cantores del Alba” y el tercero, “Los de Salta”. “Los Sin Nombre” llegaron a actuar junto a Ariel Ramírez (1921-2010), en una presentación en el Hotel Salta.

En 1956, integro “Los Fronterizos”, reemplazando a Carlos Barbarán, utilizando su nombre legal Julio César Isella, completando la formación fundada en 1953 por Gerardo López, Eduardo Madeo y Juan Carlos Moreno. Su ingreso al grupo resultaría decisivo para definir el estilo que haría de “Los Fronterizos” uno de los conjuntos más destacados de la historia del folklore argentino. López e Isella hacían las dos voces barítonas, primera y segunda respectivamente, en tanto que Madeo y Moreno eran la aguda y el bajo. Esta formación fue la que llevó al grupo al estrellato y la que alcanzó la máxima popularidad. Con ellos en 1964, participó en la histórica grabación original de la Misa Criolla.

En 1966 inició una carrera solista, con el nombre de César Isella. La decisión sorprendió al público, porque luego de la Misa Criolla, “Los Fronterizos” se encontraban en el pináculo del éxito. César Isella cuenta ese momento del siguiente modo: “En 1963, con “Los Fronterizos”, habíamos ido a Mendoza y habíamos conocido en un mismo día a Atahualpa Yupanqui, Armando Tejada Gómez, Oscar Matus, el pintor Carlos Alonso, Tito Francia, y a una flaquita tucumana, la mujer de Matus, llamada Mercedes Sosa. Me sorprendió mucho el repertorio que ellos cantaban, era diferente a lo que conocía, tanto melódica como poéticamente. Le agregaban contenido a una música que hasta entonces era solo descriptiva. Ese sonido nuevo me maravilló, y me agarré un metejón con ellos”.

Adhirió entonces fervorosamente al «Movimiento del Nuevo Cancionero.

En 1969, compone la música de «Canción con todos», con letra de Armando Tejada Gómez. Tema musical que la Unesco ha designado como el Himno de América Latina.

Con la dictadura militar de 1976 debió partir al exilio, para regresar a su país con el regreso de la democracia en 1983.

En la década de 1990 fue descubridor, padrino y representante de la cantante Soledad Pastorutti.

Fallecio el 28 de Enero de 2021.

Obras: América joven (con Armando Tejada Gómez) – Angustia de la pena (con Horacio Guarany) – Breve historia de Juan (con Armando Tejada Gómez) – Canción con todos (con Armando Tejada Gómez) – Canción de la ternura (con Armando Tejada Gómez) – Canción de lejos (con Armando Tejada Gómez) – Canción de las simples cosas (con Armando Tejada Gómez) – Canto a la poesía (con Víctor Heredia) – Carmencita Puch de Güemes (con José Ríos) – Carta de la soledad (con Hamlet Lima Quintana) – Che Salvador (con Eduardo Ynoub) – Chilenito de Pucón – Donde transita mi soledad (con Víctor Heredia) – Duendecito guitarrero (con Daniel Toro) – El amor te dejo (con Teresa Parodi) – El héroe gaucho (con José Ríos) – El pueblo en armas (con José Ríos) – Fue mar y perdió sus bordes (con Horacio Ferrer) – Fuego en Anymaná (con Armando Tejada Gómez) – Guitarreando (con Cesar F. Perdiguero) – Hogar (con Juan Carlos Dávalos) – La edad del sol – La fiera (con Oscar Valles) – Levantate y canta (con Héctor Negro) – Luna de Córdoba (con Armando Tejada Gómez) – Manos a la obra (con Soledad Pastorutti, Fernando Cesar Isella y Alejandro Lerner) – Manual de La Paz (con Armando Tejada Gómez) – Padre del carnaval (con Horacio Guarany) – Paloma y laurel (con Armando Tejada Gómez) – Patria adentro (con Héctor José García) – Quedate ausencia – Resurrección de la alegría (con Armando Tejada Gómez) – Rumbo a Las Higuerillas (con José Ríos) – Se lo llevo el carnaval (con Cesar F. Perdiguero) – Siglo amor (con Carlos Bergesio) – Triunfo agrario (con Armando Tejada Gómez) – Un minuto de malambo (con Salvador D’Alessandro), entre otras.

