Entregaron 18 viviendas para familias de Miguel Riglos

Ayer se entregaron 18 viviendas a familias de Miguel Riglos, de las cuales 15 correspondieron al Plan “Mi Casa 1” y las restantes se construyeron por administración municipal.

El presidente del IPAV, Jorge Lezcano, felicitó a las autoridades municipales y a todas las familias que acceden “a la llave de estas viviendas”. “Claramente el Gobierno provincial puso como eje a la política habitacional. Hubo tiempos en que la vivienda no era política de estado de la gestión de Macri, el exgobernador Verna puso en marcha el Mi Casa y luego Ziliotto lo potenció”, resaltó.

“Hoy estamos los gobiernos nacional, provincial y los comunales en una misma línea sabiendo lo que significa la política habitacional. El techo es el fin, pero la economía local se moviliza y se genera mano de obra con el circulante de los recursos económicos que generan nuestros presupuestos lo cuales hacen que en todas las localidades de la Provincia se liciten, se construyan y se entreguen viviendas”, resaltó.

“Estos recursos que dispone la Provincia necesitan del compromiso de cada una de ustedes, las familias, cumplan con su responsabilidad de pagar la cuota y permitir cerrar el círculo y contribuir a que otras familias accedan a su casa”, transmitió.

“En el medio de todas las alegrías hay que recordar que el próximo año hay elecciones, no solo debemos disfrutar, con la libertad que nos da la democracia de que el peronismo siempre va de la mano de la justicia social y no se olvida de los que más lo necesitan y aquí están los hechos. Por eso no debemos olvidar defender aquello que después nos cuesta recuperar si llegamos a perderlo”, planteó.

El acto contó con la presencia de autoridades municipales encabezadas por el intendente Federico Ortiz; funcionarios y legisladores provinciales e intendentes de localidades vecinas.

