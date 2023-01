Alex Turner, vocalista de “Arctic Monkeys”, celebra su cumpleaños

Este viernes 6 de enero el vocalista y principal compositor de la banda de rock británica Arctic Monkeys celebra su cumpleaños número 37.

Alexander David Turner, quien es mundialmente conocido como Alex Turner, nació un 6 de enero de 1986 en Sheffield, Inglaterra. Se adentró en el mundo de la música cuando tenía tan solo 16 años, luego de que su padre, un músico consagrado del Jazz, le regaló su primera guitarra. Un año después, en 2002 formó la banda Arctic Monkeys, la cual actualmente está conformada por Matt Helders, Jamie Cook y Nick O’Malley, y que recientemente han visitado Argentina en el marco del festival Primavera Sound.

En alguna ocasión Alex declaró que a lo largo de su carrera ha tenido como influencia a artistas como: David Bowie, Bob Dylan, The Beatles, Nick Cave, Mick Jagger, The Strokes, Jarvis Cocker, The Smiths, Elvis Costello y Johnny Marr, tan solo por destacar a algunas figuras.

Aunque Alex Turner es reconocido por ser el compositor y vocalista de Arctic Monkeys, también es líder de una banda paralela, llamada The Last Shadow Puppets, la cual fue fundada en 2007 en Inglaterra.

