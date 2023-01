El número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, jugará el Argentina Open 2023

El Argentina Open tendrá una presencia de lujo: el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo y campeón del último US Open, confirmó su presencia en el certamen tenístico de Buenos Aires, para darle un brillo impensado al torneo. Será la primera vez que la máxima figura joven del circuito se presente en el país, lo que genera una expectativa.

«Quería comunicaros que voy a jugar el Argentina Open. La verdad es que tenía mucha ilusión de poder ir a Argentina, de jugar allí, así que los espero a todos por allí y nos veremos muy pronto», explicó el tenista de 19 años a través de un video difundido por la organización del torneo.

🤯🤯🤯 ¡CARLOS ALCARAZ 🇪🇸 JUGARÁ EL #ArgOpen2023! 🏆 ¡EL NÚMERO 1️⃣ DEL RANKING ATP JUGARÁ EN ARGENTINA! 🇦🇷 El español de 19 años participará por primera vez de nuestro torneo 🥳 ¡Te esperamos, @carlosalcaraz! 💪🏻 pic.twitter.com/xx6OPejYhw — Argentina Open (@ArgentinaOpen) January 11, 2023

Alcaraz, el número uno del ranking más joven de la historia, se encuentra en plena recuperación de una lesión muscular que le impedirá participar en el Abierto de Australia, que se juega la próxima semana en Melbourne.

«Cuando estaba en mi mejor momento de la pretemporada, me he lesionado en un gesto fortuito y forzado entrenando, esta vez en el músculo semimembranoso de la pierna derecha. Había trabajado muchísimo para llegar a mi mejor nivel a Australia”, explicó la semana pasada el español sobre el motivo de su ausencia en el primer Grand Slam del año.

Si bien no está confirmado que vaya a ser primero en el ranking -sobre todo porque no sumará en Australia- cuando se dispute el torneo de Buenos Aires, que arranca el 13 de febrero, la presencia de Alcaraz significa un espaldarazo muy importante para el torneo, que ya disfrutó la presencia de otros número uno. Por ejemplo, en la primera edición de 2001, el brasileño Guga Kuerten celebró el título ante José Acasuso y se fue del país como mejor tenista del mundo. Más tarde, Rafael Nadal participó en dos ediciones, con un título, aunque no llegó como número uno del ranking en ese momento.

«Es un honor y una gran noticia para el deporte argentino tener a Carlos Alcaraz, número 1 del mundo, jugando nuestro torneo. La edición 2023 va a ser imperdible», afirmó Martín Jaite, director del Argentina Open.

Hasta ahora, el cuadro del torneo porteño tenía como figuras más destacadas a Diego Schwartzman, el británico Cameron Norrie y el austríaco Dominic Thiem, dos veces campeón del certamen y ex número tres del mundo.

Comentarios

Comentarios