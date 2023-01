Encontraron más de 130 puertas ocultas en la Gran Muralla China

Las ruinas de más de 130 puertas ocultas en la Gran Muralla China fueron descubiertas recientemente por investigadores de la Universidad de Tianjin mediante una serie de fotografías de alta resolución del famoso monumento, informó Xinhua.

Con base en análisis de imágenes adicionales y viajes de campo a las puertas secretas, el equipo encontró cada puerta oculta diseñada para ser altamente compatible con la topografía local.

En la antigüedad, esos pasajes permitían el traslado los exploradores, mientras que algunos se construyeron como canales de comunicación entre el interior y el exterior de la muralla, o para el comercio.

Según algunos documentos oficiales que datan de la dinastía Ming (1368-1644), a las tribus nómadas se les permitió usar puertas secretas para pastar su ganado entre la ciudad de Qinghai, en el noroeste de China, y Hetao, una región con abundantes recursos de agua y pasto en ese momento.

«Algunas puertas eran lo suficientemente grandes como para que pasaran dos caballos al mismo tiempo», detalló el líder del equipo de investigadores, Zhang Yukun, profesor de la Universidad de Tianjin.

Previamente, China presentaba muy pocos estudios sobre dichos pasajes ocultos y los científicos manifestaron que este descubrimiento permitirá una mejor comprensión del «mecanismo arquitectónico completo y vívido» de la antigua fortificación.

La Gran Muralla, con una longitud total de más de 20.000 kilómetros, es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y consta de muchas paredes interconectadas.

Además, representa un lugar turístico de referencia, siendo uno de los sitios más visitados del mundo. Las zonas más concurridas son rehabilitadas y reciben mantenimiento periódicamente.

Los pasajes de la Gran Muralla estaban camuflados

Los pasajes descubiertos por los investigadores de Tianjin estaban camuflados por la parte exterior con una fina pared de ladrillos, que los defensores del muro podrían romper desde el interior en el momento elegido para llevar a cabo su ataque sorpresa.

«Esta es una gran demostración de la sabiduría militar de la antigua China», afirmó Li Zhe con el equipo de investigación.

El trabajo de encontrar pasadizos secretos es complicado, ya que es muy difícil calificar a la Gran Muralla como una sola estructura debido a la historia de su construcción.

Las primeras secciones del muro se realizaron en el siglo III a. C., durante el llamado período de los Reinos Combatientes (475-221 a. C.). Además, estas estructuras defensivas no fueron erigidas alrededor del territorio chino, sino que protegían a cada uno de los cuatro reinos que luchaban entre sí en aquella época.

Solo bajo el mando de Qin Shi Huang, el primer emperador del primer Estado chino centralizado y fundador de la dinastía Qin, estos muros protectores se unieron en un sistema de defensa común. El Imperio necesitaba defenderse de las incursiones de los nómadas del norte, por lo que el muro se amplió y fortaleció.

Como resultado, el sistema de fortificaciones representa actualmente una construcción irregular, un enorme complejo defensivo que no está dispuesto en línea. En algunos lugares, se compone solo de torres que no están unidas por un muro.

Comentarios

Comentarios