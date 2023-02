Torneo Provincial 2023: Cinco equipos ya clasificaron para los cuartos de final

Racing Club de Eduardo Castex, Deportivo Mac Allister y Unión Depotiva Bernasconi, junto a All Boys de Santa Rosa y Estudiantil de Eduardo Castex clasificaron, disputadas cinco fechas, a los cuartos de final del Torneo Provincial 2023. Quedan tres cupos que se definirán el próximo fin de semana. El equipo auriazul santarroseño marcha con puntaje ideal y la valla invicta, y se aseguró el primer puesto en la tabla general. RESULTADOS – POSICIONES – PRÓXIMA FECHA

ZONA A

Racing Club le ganó 4 a 2 a Deportivo Mac Allister con goles de Carlos Henneberg –en tres ocasiones- y Juan Cruz Chazarreta para los castenses, mientras que Valentino Carlucche y Matías Steib descontaron para los capitalinos; además el arquero Federico Deboto le atajó un penal a Henneberg.

Y Costa Brava e Independiente de Doblas empataron 2 a 2, con goles de Federico Wilberger y Arturo Ghel para los doblenses, y Martín Abraham anotó los dos goles –uno de penal- para los costeros. En el equipo rojo fue expulsado Javier Gatica.

POSICIONES: Deportivo Mac Allister y Racing Club, 10 puntos; Independiente de Doblas, 6; Costa Brava, 1.

PRÓXIMA FECHA: Deportivo Mac Allister vs Costa Brava; Independiente (D) vs Racing Club.

CLASIFICADOS: Deportivo Mac Allister y Racing Club.

ZONA B

Unión Deportiva Bernasconi empató 1 a 1 con All Boys de Trenel, con goles de Lautaro Díaz para los sureños y Maximiliano Lara –de penal- para los trenelenses.

Y Ferro Carril Oeste de Intendente Alvear venció 3 a 1 a Unión de General Campos, con anotaciones de Gastón Sívori para los perdedores, y Jonathan Amaya –en dos ocasiones- y Efraín Capdevilla –en contra- para los alvearenses; además Gutiérrez le atajó un penal al futbolista alvearense Eric Rosas.

POSICIONES: Unión Deportiva Bernasconi, 9 puntos; Ferro de Intendente Alvear, 7; All Boys (T), 6; Unión de General Campos, 3.

PRÓXIMA FECHA: Ferro de Intendente Alvear vs Unión Deportiva Bernasconi y All Boys (T) vs Unión de General Campos.

CLASIFICADO: Unión Deportiva Bernasconi

ZONA C

Alvear FC derrotó 1 a 0 a General Belgrano, con un tanto de Alvaro Cuello.

Y Estudiantil –el sábado a la noche- goleó 3 a 0 a Deportivo Winifreda, con goles de Marcos Quiroz, Brian Caser y Alejo Amán; y fue expulsado Lautaro Villafañe en el equipo winifredense.

POSICIONES: Estudiantil, 10 puntos; Alvear FC, 8; Deportivo Winifreda, 7; General Belgrano, 3.

PRÓXIMA FECHA: General Belgrano vs Estudiantil y Deportivo Winifreda vs Alvear FC.

CLASIFICADO: Estudiantil

ZONA D

All Boys de Santa Rosa goleó 3 a 0 a Cultura Integral con anotaciones de Federico Ihitsagué, Giuliano Guinchinao y Brian Álvarez, y en el equipo baronense fue expulsado Jairo Stemphelet.

Finalmente, Juventud Regional empató 2 a 2 con Pampero en Guatraché, con goles de Augusto Bastida y Maximiliano Ortíz, mientras que Paulo Pantanetti y Laureano Lencinas empataron para los sureños.

POSICIONES: All Boys, 15 puntos; Cultura Integral y Juventud Regional, 5; Pampero, 2.

PRÓXIMA FECHA: Juventud Regional vs All Boys y Cultura Integral vs Pampero.

CLASIFICADO: All Boys de Santa Rosa.

