Ricardo Darín confirmó que estará presente en la entrega de los Premios Oscar

Meses atrás, el reconocido actor argentino había dicho que no estaría presente “por cábala”, porque no viajó cuando ganó “El secreto de sus ojos” (2010) y también él era su protagonista, y sí estuvo presente en la derrota de “El hijo de la novia” (2001). Sin embargo, a último momento cambió su parecer y decidió unirse a sus compañeros que ya están en Los Angeles.

Después de ver consagrase campeón a la Argentina por tercera vez en un Mundial, el mundo del cine espera seguir con la racha vencedora y quedarse con la tercera estatuilla en la 95ª entrega de los Premios Oscar, que se realizará este domingo 12 de marzo en Los Angeles y que tiene a la película “Argentina, 1985” compitiendo en la categoría Mejor Película Internacional.

“Sí, Andrea querida, he tenido que revisar mis propias declaraciones anteriores Por supuesto voy a ir. Mañana viajamos, tengo que acompañar la película hasta el final”, le dijo el actor a Andrea Taboada en el Canal de la Ciudad. “En mi carácter de protagonista de la película y también de productor, este es un momento en que no se puede sacar el cuerpo. Hicimos un gran camino, extraordinario, glorioso y estamos todos muy felices y satisfechos, contentos de todo lo que se hizo hasta acá», continuó.

«Pero si se llega a dar, por esas cosas que tiene la vida, hipotéticamente, anulo mufa, sería la frutilla de la torta. Pero sí, voy para allá, no serían muchos días porque yo estoy trabajando en otras cosas, pero es el tramo final. Hace seis meses que la estamos acompañando por todos lados, imaginate que ahora no me puedo bajar. Así que esperemos tener una alegría y sino, de todos modos estamos muy contentos de llegar hasta acá”, agregó Darín.

Este domingo desde las 21 horas se podrá ver la 95ª entrega de los Premios Oscar que tiene a “Argentina, 1985” compitiendo en la categoría Mejor Película Internacional contra Close, de Bélgica; All quiet in the western front, de Alemania; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda.

