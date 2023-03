Más agua para producir en Casa de Piedra: Licitaron la nueva toma e impulsión

La obra brindará agua para riego a fincas productivas de la zona. “Le estamos dando al sector privado la posibilidad de acceder a tierras, con agua y energía suficiente para producir. Creo que es lo mínimo que tiene que hacer el Estado“, dijo el gobernador Sergio Ziliotto.

Hoy se licitó la “Nueva Obra de Toma e Impulsión para el Desarrollo Productivo”, donde presentaron propuestas económicas las empresas BEPHA y UTE compuesa por ECOP SRL y IACO SA.



Ziliotto vinculó directamente la faz productiva a la vera del rio Colorado a la lucha inclaudicable del Gobierno de La Pampa en defensa de nuestros recursos hídricos.

“Cuando nos dicen que peleamos demasiado, que planteamos utopías por reclamar y defender nuestro río Colorado, nosotros respondemos que vengan a la zona y vean el uso que le damos al agua, que en este caso es producción, vida y desarrollo”, dijo el mandatario pampeano durante su visita a la villa turística.

DETALLES DE LAS OBRAS

Los trabajos previstos consisten en la ejecución de una toma sobre el cauce del Río Colorado, próxima a la localidad de Casa de Piedra. Así se proveerá el agua necesaria para el riego de distintas fincas productivas gestionadas por el Ente Provincial del Río Colorado.



El ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, encabezó la licitación junto al administrador provincial del Agua, Fabricio González Martín; y al director ejecutivo de la Agencia I-Comex, Sebastián Lastiri. También estuvieron presentes los empresarios oferentes.



La obra, que tiene un presupuesto oficial, actualizado a febrero de 2023, de $1.424.575.159, y un plazo de ejecución de 540 días; obtuvo dos ofertas, a saber: BEPHA Construcciones S.A. presupuestó por $1.703.893.193,15; en tanto la unión transitoria ECOP S.R.L.-IACO S.A. ofertó $1.764.499.621,46.



La ejecución se plantea en 2 etapas: la primera abastecerá a un total de 500 Has de cultivo a mediano plazo, y la etapa futura servirá 500 Has adicionales, cubriendo un total de 1000 Has.



En esta primera etapa se construirán dos estaciones de bombeo, una junto a la otra, y se instalarán equipos de bombeo en una de ellas. Habrá 1.350 metros de cañería de impulsión y se construirá una cisterna de 2.500 m3, incluyendo todos los movimientos de suelos necesarios para la toma de agua del cauce.

