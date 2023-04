Trump se declaró no culpable de 34 cargos, fue arrestado y luego quedó libre

El ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quedó este martes formalmente arrestado, en una jornada histórica para el país norteamericano. El ex mandatario se declaró no culpable de los 34 cargos relacionados con el pago irregular a la actriz porno Storny Daniels. Sin embargo, quedó fichado luego de que le leyeran sus derechos.

Trump se presentó ante el juez del tribunal neoyorquino de Manhattan Juan Manuel Merchan poco después de haberse entregado a la Fiscalía, mientras sus partidarios y detractores se manifestaban ruidosamente en el lugar.

El ex jefe de Estado, de 76 años, fue acusado la semana pasada, convirtiéndose en el primer presidente, retirado o en activo, que se enfrenta a cargos penales, por un caso relacionado con un pago de dinero por silencio en 2016 a Daniels.

El multimillonario, que ha dicho que es inocente, llegó a la corte en una caravana tras dejar la Torre Trump en Nueva York y se declaró no culpable. Sin embargo, quedó formalmente arrestado.

«Hoy (martes) es el día en que un partido político gobernante ARRESTA a su principal oponente por no haber cometido NINGÚN DELITO», dijo Trump, que voló a Nueva York desde su residencia de Florida el lunes, en un correo electrónico de recaudación de fondos enviado el martes por la mañana.

En una publicación en las redes sociales, Trump dijo que el Tribunal Penal de Manhattan era un «lugar muy injusto» e instó a que el caso se trasladara al distrito neoyorquino de Staten Island, que suele votar a los republicanos. No estaba claro si sus abogados pedirían al tribunal un cambio de sede.

Trump regresará a Florida y pronunciará un discurso desde su complejo Mar-a-Lago a las 20.15 horas del martes (0015 GMT del miércoles), dijo su oficina.

