Marcela Morelo llega a La Plata con un show que celebra sus 25 años de carrera

La cantante y compositora Marcela Morelo recalará el 6 de mayo en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata con un recorrido musical que celebra sus 25 años de carrera con canciones como «La fuerza del engaño», «Corazón Salvaje» y «Luna Bonita».

En una suerte de repaso por un camino lleno de éxitos, Morelo, una de las figuras más populares de la música argentina, compartió este viaje de más de dos décadas y media con su marido, el productor Rodolfo Lugo.

«Nada fue fácil, grabé mi primer disco, ‘Manantial‘ pero yo venía tocando y estudiando, haciendo de todo -contó a esta agencia la cantante-; tenía compuestas un montón de canciones hasta que se dio la oportunidad, conocí a Rodo y ahí en confianza sentí que él podía escucharme y así fue, juntos empezamos a construir este camino», contó a Télam.

Marcela estudió música -guitarra, cancionero popular y solfeo- durante siete años en el conservatorio, y más tarde cantó en bares y grabó jingles publicitarios; antesala de una carrera exitosa que comenzó a fines de los 90, cuando irrumpió en la escena con “Corazón salvaje”, su primera canción, que enseguida resonó en los medios y fue adoptada por el público.

En aquella charla, la artista ocho veces ganadora en los Premios Gardel resumió sobre su carrera: «Soy muy exigente, muy trabajadora, siempre dispuesta a hacer, a crecer, ¿si no qué hago? La música es mi vida. Si uno trabaja y cuida la voz, puede mantenerla joven. Es un don muy valioso, de eso se trata, intentar cuidarla. Mercedes Sosa me decía “el cantante que no estudia no llega ningún lado”».

Comentarios

Comentarios