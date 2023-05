Milei afirmó que la solución a la falta de donantes de órganos debe surgir del mercado

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza, Javier Milei, protagonizó una nueva polémica al intentar aclarar sus dichos respecto a la venta de órganos. «Hay algo que no está funcionando bien. Revisemos el mecanismo, busquemos mecanismo de mercado para resolver estos problemas», afirmó.

«¿Cuántas personas mueren en Argentina por año? Más de 350.000, ¿sí? Por la ley Faustina son todos potenciales donantes. Entonces la pregunta es, hay 7.500 personas que están sufriendo esperando los trasplantes», planteó en una polémica ecuación.

En la misma línea, completó: «Vos no necesitas que nadie venda nada ni que nadie haga nada. Si tenés 350.000 donantes por ley. Entonces el problema es por qué no llega. Hay gente que se beneficia de que eso no pase».

Ante la repregunta del periodista Nicolás Wiñazki para el canal Todo Noticia (TN), Milei insistió en que 7.500 de 350.000 personas «es un número demasiado grande», que debe invitar a revertir el interrogante: «¿Por qué estás de acuerdo con que sufran 7500 personas cuando hay 350 mil potenciales donantes por año?».

«Lo que yo estoy diciendo es que las cosas como están no funcionan, ¿eh? No hay peor solución que la que implica la agarra del Estado. No hay peor solución que la garra del Estado», puntualizó el economista al tiempo que precisó que la mejor opción es la libertad de acción de los individuos.

Asimismo, indicó: «Siempre lo mejor es los individuos actuando libremente. Es más, es al revés. Cada vez que se produce una intervención, cada vez que aparece la garra del Estado, la intervención del Estado el resultado posterior es peor que el que vos tenías».

