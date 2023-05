Elecciones 2023: Con caminatas y mateadas en la plaza, cierran las campañas en Castex

Con caminatas y mateadas cerrarán hoy las campañas proselitistas los candidatos de Juntos por el Cambio (JxC) y del Frente Justicialista Pampeano (Frejupa), en el último intento público, antes de que comience la veda electoral, para seducir a los votantes que no hayan decidido su voto para el domingo.

«Planteamos una campaña corta para mantener el ritmo de la gestión municipal. En las recorridas recibimos un reconocimiento a la gestión porque siempre aspiramos a estar cerca de los vecinos», aseguró la intendenta Mónica Curutchet (JxC). Por su parte, Hernán Montelongo (Frejupa) indicó que hoy realizará «una caminata por los barrios para compartir un mate con los vecinos», par cerrar una campaña que los dejó «satisfechos» y donde solamente resta que los vecinos «elijan por el proyecto político más beneficioso para Eduardo Castex».

Transformación.

«Me comprometí (en las elecciones de 2019) a transformar la localidad, y recuperar espacios verdes, trabajamos en el medio ambiente y generamos puestos de trabajo con la cooperativa de recicladores, creamos una empresa de gas, inauguramos la Unidad Local de Niñez y Adolescencia, pretendemos continuar avanzando con el asfalto y mejoramiento de caminos vecinales y también inaugurar el Mercado Municipal», destacó Curutchet.

Aseguró que «evolucionamos en este corto tiempo de trabajo y la continuidad permitirá generar más trabajo y bienestar para los vecinos. Para mí las campañas (proselitistas) son alegría y felicidad, porque es volver a tener contacto con la gente para transmitirle lo que tengo pensado para ellos».

-Curutchet, ¿en la lista tiene alguna candidatura testimonial que en caso de triunfar el domingo después puede ocupar un cargo en el Ejecutivo?

-No tengo pensada esta cuestión. Sí tengo un buen equipo de trabajo, compuesto por personas que puede funcionar en distintos lugares. Después, si nos toca seguir gobernando, se armará para el 10 de diciembre y no esta planificado ahora.

-¿En caso de un eventual triunfo electoral para el próximo mandato tiene previsto un recambio de funcionarios?

-Sí, eso seguramente se va a dar. Pero, no lo voy a resolver sin antes saber quién continúa (después del domingo 14) en la gestión municipal, porque es una cuestión de respeto a los candidatos y a los funcionarios que hoy están trabajando. No podría hoy estar pensando en cambios de funcionarios, si no tengo aun confirmada la continuidad. Pero, si continuamos, habrá cambios de funcionarios para seguir trabajando con las necesidades que tiene la localidad.

«Propuestas para vecinos».

Montelongo, por su parte, destacó que durante toda la campaña proselitista «caminamos muy fuerte para llegar con las propuestas a los vecinos».

Planteó que si accede al sillón de la calle Padre Durando gestionará delegaciones de Anses y AFIP. «Estos organismos tienen una importante demanda de los empresarios, comercios y adultos mayores, porque cualquier tramite les hace perder mediodía en Santa Rosa o General Pico, pero para ser una ciudad tenemos que tener estos dos organismos con oficinas en nuestra localidad».

Además, destacó que pretende crear un Fideicomiso para la construcción de casas para quienes «no califican en los programas habitacionales provinciales, porque son solteros o tienen un ingreso que los excluye de las viviendas sociales, y mediante esta herramienta se construirán viviendas donde los interesados aportarán una suma de dinero de ingreso y después abona las cuotas».

«Esto no es un invento nuestro, funciona como círculo cerrado en varias localidades de la provincia de Buenos Aires y son exitosos», destacó.

También, pretende implementar una herramienta similar para quienes «tienen terreno y necesitan los materiales para avanzar con la construcción, y un plan de mejoras habitacionales con financiamiento municipal».

«En cada programa tratamos de generar movimiento económico municipal que impactan en la recaudación municipal para recuperar el índice coparticipable que se perdió en los últimos años», concluyó.

Comentarios

Comentarios