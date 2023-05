Piden cuatro años y medio de prisión para La Tota Santillán

Ricardo Daniel Carías, más conocido popularmente como “La Tota” Santillán fue denunciado por su ex mujer y madre de sus dos hijas, y el fiscal Oscar Ciruzzi, titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº7, pidió la pena de cuatro años y medio de prisión por haber ejercido violencia de género y amenazas a su ex mujer, a su ex suegro y su ex empleada doméstica.

En la solicitud de Ciruzzi ante el juez Alejandro Noceti Achával, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 7, describe al conductor como culpable de delitos de amenazas agravadas por el uso de armas, privación ilegítima de la libertad agravada por ser cónyuge y lesiones leves agravadas por haberse cometido en el marco de la pareja y por mediar violencia de género.

El juez informó que el 9 de junio el conductor tendrá la posibilidad de defenderse dando sus últimas palabras y luego se conocerá el veredicto, informó el sitio oficial del Ministerio Público Fiscal.

El fiscal Ciruzzi recordó un hecho ocurrido en 2013 cuando Carias y su pareja, junto con sus dos hijas, vivían en el barrio de Belgrano sobre la calle Roosevelt.

Explicó que allí, tras una discusión, el hombre comenzó a insultarla, la arrojó sobre una cama y la amenazó con una tijera, a la que puso cerca de su ojo mientras le repetía que se lo iba a sacar.

“En cada amenaza renovaba el dolo y la intención de continuar con sus acciones y esto debe entenderse en un análisis de género global relacionado con el resto de los hechos”, resaltó el fiscal.

Describió que la mujer logró levantarse pero que, cuando quiso salir de la habitación, Carias la empujó, por lo cual cayó al piso, y comenzó a patearla.

Añadió que, tras esto, volvió a violentarla con un cinturón en la mano y la retuvo en el lugar durante un tiempo prolongado. Como consecuencia de la agresión, sufrió una lesión en el tobillo.

De acuerdo a la acusación, durante el verano de ese mismo año, el acusado y su pareja se encontraban en Mar del Plata a bordo de un auto manejado por Carias, que en un momento aceleró a toda marcha mientras decía: “Te voy a matar en el acantilado y nadie te va a encontrar”.

La mujer se asustó e intentó abrir el auto para escaparse, lo que derivó en que finalmente el hombre detuviera el vehículo.

Comentarios

Comentarios