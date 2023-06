El músico Bob Dylan vende sus obras de arte en una galería

Luego de exhibir a comienzos de este año una retrospectiva integrada por más de 180 obras entre dibujos, pinturas y esculturas, el músico y poeta estadounidense Bob Dylan comercializará sus obras a través de la galería británica Castle Fine Art, la misma que se ocupa de vender las pinturas del actor Johnny Depp.

La muestra itinerante «Retrospectrum», que acaba de finalizar en el Museo MAXXI de Roma, reunió trabajos realizados por el Premio Nobel de Literatura a lo largo de seis décadas, incluida su nueva serie, «Deep Focus».

«Nos complace anunciar que el 22 de junio lanzaremos las primeras obras de arte de edición limitada de la serie Deep Focus», informó en un comunicado la galería de arte Castle, en referencia a los trabajos que revelan una nueva faceta de una de las figuras culturales más emblemáticas de la actualidad.

La serie que saldrá a la venta y que tuvo un buen acogimiento por parte del público y la prensa, tendrá una preventa especial el miércoles 21 de junio a partir de las 17 horas (13 horas de Argentina), tal como señaló la galería.

El autor del himno musical «Blowin’ in the wind» comenzó a dibujar y pintar a principios de la década de 1960. Sus colecciones de bellas artes se han exhibido en todo el mundo, desde su lanzamiento debut, The Drawn Blank Series hasta letras escritas a mano en la colección Mondo Scripto y pinturas que reflejan sus viajes por el mundo en The Asia Series.

«El arte es el movimiento perpetuo de la ilusión. El propósito más elevado del arte es inspirar. ¿Qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer por alguien más que inspirarlos?», se pronunció el músico con respecto a sus obras.

La muestra reciente de Bob Dylan -curada por Shai Baitel- se exhibió en el MAM de Shanghai y en Patricia & Phillip Frost Art Museum de Miami, además de su reciente parada en el Museo Nacional de las Artes del Siglo XXI (MAXXI) de Roma.

Según el propio artista describe en el catálogo de la muestra, sus obras narran «el paisaje estadounidense visto en todo el país, observándolo por lo que es. Alejarse de las vías principales y circular únicamente por vías secundarias, con total libertad».

Grandes metrópolis, paisajes áridos e interminables, vías férreas, carreteras abiertas, automóviles, camiones, moteles, bares, tiendas, patios, vallas publicitarias, letreros de neón: como en sus canciones y poemas, también en sus pinturas Dylan profundiza la América poética.

