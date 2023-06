El argentino Andy Muschietti dirigirá la próxima película de Batman

El director argentino acaba de estrenar en cines The Flash y llegó a un acuerdo con Warner Bros. para ponerse detrás de las cámaras en un futuro proyecto de Batman, el famoso personaje de DC. Los cojefes de DC, James Gunn y Peter Safran, designaron al director argentino para que se haga cargo de su película de «Batman: Brave and the Bold».

Otra noticia importante para Andy y su hermana Barbara (productora de sus películas) es que firmaron un acuerdo de primera vista con Warner Bros. Pictures y Warner Bros Television Group/Max. Los Muschietti ya están trabajando en la serie de precuelas de It Welcome to Derry para HBO. El acuerdo cinematográfico de los Muschietti con Warner Bros tiene una duración de tres años, en virtud del cual desarrollarán y producirán proyectos con potencial para dirigir.



Bajo su acuerdo de varios años con Warner Bros Television Group y Max de Warner Bros Discovery, el dúo continuará desarrollando nuevas series de televisión para múltiples plataformas, incluido HBO Max y todos los medios externos. “Warner Bros. ha sido un socio increíble para nosotros durante años, pero más que eso, Warner ha sido parte de toda nuestra vida”, dijeron Andy y Barbara Muschietti en un comunicado. “Estábamos viendo películas antes de que pudiéramos caminar, y pasamos nuestros años de formación como niños en el autocine, y ahora nos unimos a la familia Warner Bros. Se siente como un momento de círculo completo».