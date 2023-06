Insólito: Fan le tiró las cenizas de su madre a Pink en medio de su concierto

En medio del festival British Summer Time, la reconocida cantante estadounidense Pink vivió un momento insólito. Mientras cantaba su canción “Just Like a Pill”, una de sus fanáticas que estaba más cerca del escenario le tiró una bolsa con las cenizas de su madre.

“¿Esta es tu madre?”, fue la primera reacción de la artista cuando vio la bolsa caer en el escenario. “No sé cómo me siento con esto”, dijo y sin dejar de estar en shock por la situación que acababa de vivir, continuó con el resto de la canción pero su cara dejaba ver que no terminaba de comprender lo que había pasado.

Otro fanático registró el momento y el video rápidamente se hizo viral en todas las redes sociales. En el clip que se viralizó también se pudo ver a la estrella sacudiéndose las manos, como intentando limpiárselas, antes de seguir cantando su canción.

Las repercusiones en Twitter fueron enormes. Una usuaria comentó: “Alguien le dio las cenizas de su madre a Pink. Necesito que todos pongan un límite a las cosas… ¿Cómo puede ser?”, se preguntó.

Por su parte, otra fan relató: “Mis amigos estaban cerca de esta señora y la historia detrás de todo es que su madre no podía salir mucho porque estaba muy enferma, así que ahora la hija lleva sus cenizas para todos lados”, explicó.

