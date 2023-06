Relevamiento LGTBIQ+ en La Pampa: El 34 % no cuenta con ingresos económicos

Desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad se informó que se está desarrollando el Primer Relevamiento Nacional de Condiciones de Vida de la Diversidad Sexual y Genérica en la Argentina. El objetivo es obtener datos estadísticos de calidad sobre las condiciones de vida de la población LGTBIQ+ a nivel nacional. En La Pampa será un insumo para comparar y contrastar los datos con el que realizó el organismo provincial en el período 2021-2022.

Esta investigación de alcance nacional buscará obtener datos como situación laboral, educativa, de vivienda y residencia, salud, discriminaciones, edad, identificación de género y orientación sexual, entre otros. Se realizará por medio de entrevistas, monitoreos, encuestas, mapeo de organizaciones y relevamiento bibliográfico.

Con respecto a la encuesta, es virtual, anónima y autoadministrada, dirigida a la población LGTBIQ+ con 16 años cumplidos o más al momento de responder el cuestionario.

La encuesta se puede completar hasta el 31 de julio desde este enlace .

El relevamiento nacional está conformado por más de 50 profesionales de diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanidades, con grados de formación diferentes, es decir que se trata de un equipo interdisciplinario, federal, e integrado por personas de la diversidad sexual y de género que trabajan ad honorem y se encuentran organizados en seis nodos a lo largo del país.



RELEVAMIENTO PAMPEANO

Este relevamiento es el primero en su tipo en el país, pero desde la Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad se desarrolló uno en el año 2021-2022 circunscripto al ámbito provincial. Los datos resultantes del nacional permitirán comparar y actualizar los datos de La Pampa.

La investigación realizada se desarrolló mediante una encuesta que fue respondida por 107 personas, de la cual se pudo obtener información valiosa sobre las condiciones de vida de las personas LGBTIQ+ que habitan en territorio pampeano.

La secretaria, Liliana Robledo, manifestó que “si bien en nuestra Secretaría contamos con datos sobre las condiciones de vida de las personas del colectivo de la diversidad, este relevamiento nacional permitirá seguir nutriendo la información que tenemos”.

“Esto es por demás significativo para continuar desarrollando políticas públicas que resulten eficaces y eficientes para garantizar el amparo de todos los derechos de las personas LGBTIQ+”, agregó.

DATOS EN LA PAMPA

En el relevamiento hecho en 2021-2022 se encontró que de las 107 personas que respondieron la encuesta, la mayor cantidad de las y los participantes de la encuesta proceden de la ciudad de Santa Rosa, y en segundo lugar de General Pico.

En cuanto a las condiciones de vida, se destaca que todas las personas encuestadas cuentan con acceso a una vivienda.

En referencia al nivel educativo alcanzado se pudo observar que el 23% tiene universitario completo y más, el 16% universitario incompleto, el 12% terciario completo y el 8% terciario incompleto. Otro 16% tiene secundario completo, y el 13% secundario incompleto. Mientras que el 7% solo tiene primaria completa y un 5% no la ha terminado.



Entre otros datos se puede destacar que en lo que respecta a los ingresos, el 34% no los tiene, mientras que el 66% percibe ingresos por su actividad; del total de esta última categoría, el 6% los percibe por el ejercicio de la prostitución, un 10% respondió que al momento de la encuesta no se encontraba en esa situación, pero que alguna vez sí había ejercido.

En cuanto a la modificación del DNI para registrar la identidad, un 24% lo hizo.

Tanto el informe final, como la guía que resultó de esa investigación se pueden encontrar en la página web de la Secretaría, a la cual puede acceder desde este link

Comentarios

Comentarios