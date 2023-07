Córdoba: El dueño de los dogos que asesinaron a una joven pidió «perdón»

Una adolescente de 15 años murió tras ser atacada por dos dogos mientras paseaba a su perro en el barrio Estación Flores de Córdoba. El dueño de los animales, José Nieto, quedó imputado por homicidio y lesiones culposas. Tras el hecho, el hombre, quien al parecer estaba de viaje durante el violento suceso, expresó: «Pido mil perdones a la familia. No fue mi intención».

«Nosotros no nos movemos de acá, justo nos fuimos de viaje y pasó lo que pasó. No puedo decir más nada porque no estuve», comenzó diciendo Nieto.

«Soy el más dolido por lo que sucedió, porque perdió la vida una chica, no sé qué puede sentir la familia, le pido mil perdones», reiteró.

Sobre el incidente, no supo explicar cómo se escaparon ni tampoco por qué los animales agredieron a la adolescente: «No sé por qué se escaparon, porque no estuve. En otro momento sí, pero en esta no».

Además, añadió: «Entiendo que fue una desgracia . La Justicia ya se está haciendo cargo».

«A mi familia le duele como le duele a la familia de Trinidad, porque se perdió una vida», finalizó en su breve declaración.

El suceso se dio el fin de semana pasado, cuando una chica de 15 años murió tras el brutal ataque de dos perros dogos que se escaparon de una casa y fueron a atacar a la joven mientras paseaba a su mascota durante el mediodía del domingo.

La violenta secuencia, además, continuó con los perros ingresando a otra vivienda para atacar una mascota, y siendo asesinados a puñaladas en el living de la casa por el dueño de la vivienda.

Comentarios

Comentarios