Pre Federal 2023: Sportivo Realicó sorprendió a Ferro de General Pico

Sportivo Realicó anoche tuvo el mejor inicio en el Torneo Pre Federal de Básquet, porque debutó ante su gente con una muy contundente victoria ante uno de los equipos más fuertes en la previa del certamen que clasificará a cuatro equipos a la Liga Federal 2024. El equipo realiquense ganó 100 a 74 ante Ferro Carril Oeste de General Pico.

El equipo norteño marcó claras diferencias desde el salto inicial y a lo largo del encuentro no aflojó en ningún momento su intensidad.

Mostró un altísimo goleo y efectividad frente a un Ferro Carril Oeste que nunca le encontró la vuelta al partido. Los parciales fueron todos para el local 32-15, 60-36, 74-54 y 100-74.

El goleador de Sportivo Realicó y de la noche fue Samuel Díaz, con 25 puntos, mientras que Lucas Castro Balcells anotó 20. Agustín Germano se sumó con 17 para los dirigidos por Carlos Acuña. En el “Verde”, Franco Casacchia convirtió 23 puntos y Juan Frigerio, 19.

MÁS RESULTADOS

La primera fecha del Pre Federal de la Región CAB 2 comenzó el viernes, con estos resultados:

Sportivo Independiente 77 – All Boys 72; Estudiantes 60 – Argentino (Trenque Lauquen) 63; y Cultural Argentino 64 – CAJU de Alpachiri 47.

PRÓXIMA FECHA

La segunda fecha se jugará el viernes próximo con estos partidos:

Ferro Carril Oeste vs Argentino (Trenque Lauquen); All Boys vs Sportivo Realicó; CAJU (Alpachiri) vs Sportivo Independiente y Atlético Villegas vs Cultural Argentino. Tendrá fecha libre: Estudiantes de Santa Rosa

