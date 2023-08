Afirman que Silvina Luna sufrió una complicación en su estado

Florencia de la V contó en Intrusos que la Silvina Luna tuvo una nueva complicación en su salud y pidió reforzar las cadenas de oración. «Hace un paso para adelante y dos para atrás”, señaló la conductora. A su vez, la familia de Luna pidió precaución por la información que se difunde, y contó detalles de su día a día.

Silvina Luna sigue luchando por su vida en el Hospital Italiano desde que ingresó el 13 de junio. Luego de que se conociera que volvió a terapia intensiva, Florencia de la V contó que ahora padece un problema digestivo debido a la cantidad de remedios que toma por día.

“Está viviendo momentos difíciles porque está muy presente el tema de la bacteria que están combatiendo. Toma muchos antibióticos. Llegó a tomar tres diferente que le provocan mucho dolor de estómago. A veces le cambian alguno y eso dificulta su alimentación. Todo eso empeora. Hace un paso para adelante y dos para atrás”, señaló la conductora de Intrusos (América).

Luego, les pidió a los televidentes que rezaran por Luna: “Hay otras cosas que ni siquiera quiero mencionar, pero necesita nuestras oraciones, de toda la energía positiva. Tengo fe de que pueda salir adelante. Está todo su entorno preocupadísimo”.

Aunque en las últimas semanas mostró significantes mejoras, los últimos días fueron negativos para su estado, aunque permanecería sin respirador y estable.

“Hoy hablé bastante con el entorno de Silvina, ella está estable, ayer (por el lunes) como conté, la pasaron a terapia intensiva por una infección en el catéter del brazo y eso provocó que le baje la presión. Solo se pasó a terapia intensiva por control, pero ella está estable dentro de su cuadro. Ella está consciente. Se comunica bajito, pregunta. No está intubada”, detalló la panelista Estefi Berardi.

«Por favor aclaralo porque no queremos que ella lea eso, se va a poner mal”, le pidió la familia.

Y enfatizó: “Hoy una de las complicaciones es que ella tiene los músculos atrofiados de estar tanto tiempo acostada, pero eso tiene solución trabajando con kinesiólogos, con tiempo y paciencia, no es algo que no se pueda revertir. Me contaban que en los pies tiene unos pedales como para que los mueva un poquito y no esté tan quieta. Eso es algo que se puede solucionar con el tiempo y con paciencia”.

Por otro lado, explicó que Silvina Luna sigue teniendo agua en los pulmones: “Eso es porque la están alimentando por una sonda y es lógico que no funcionen bien los riñones, pero eso es normal en ese tipo de pacientes y se puede revertir”.

