AF defendió la educación pública y advirtió que el sistema de «voucher» ya fracasó en Chile

El Presidente Alberto Fernández presidió el acto de inauguración del nuevo edificio de la UNLPam en Santa Rosa, donde hizo una fuerte defensa de la educación pública y criticó las propuestas que pregonan los candidatos de derecha. «El futuro de Argentina está vinculado al desarrollo del conocimiento, de la ciencia, la tecnología”, aseguró. “Cuando alguien les dice ´terminemos con el Conicet, lo que dice es que hay que terminar con el desarrollo de la ciencia y la tecnología en el país. Significa por ejemplo, que la Argentina deje de ser uno de los 10 países que pone satélites en órbita, significa dejar de lado la posibilidad de tener la vacuna contra el Covid», planteó.

“Hace este edificio para que 1080 alumnos vengan a estudiar para ser ingenieros agrónomos, para estudiar ciencias exactas, esto no es un negocio. Esto lo hace el Estado porque detecta que hay una posibilidad de educar a 1080 argentinos y argentinas y que el día de mañana van a servir a la Argentina con su esfuerzo profesional», dijo el mandatario nacional.

EDUCACIÓN Y SOLIDARIDAD

Fernández dijo que la educación pública “la pagan los impuestos de todos los argentinos porque somos una comunidad y somos una patria donde la solidaridad es central y claramente tenemos que ocuparnos de ser solidarios para que los que no pueden acceder a la educación puedan hacerlo».

“Pero esa gente cuando se enferma es atendida por la salud pública que está llena de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras que han salido de la educación pública», comentó.

«Detrás de todo ese mensaje de libertad hay una enorme trampa porque la única casta que se está defendiendo con ese discurso es la de los poderosos, los que tienen dinero y recursos, de los que pueden pagar sus estudio y su salud», dijo el mandatario.

“NO RETROCEDAMOS”

También indicó que «la casta de los poderosos es la que ha generado en la Argentina la injusticia social que se vive» y, en un mensaje de cara a las elecciones generales de octubre, pidió: «Por favor, no retrocedamos».

«A las mujeres les digo, que trabajaron mucho para conquistar sus derechos, que no puede ser que alguien venga a borrárselos de un plumazo. Quedan muchos más derechos para conquistar como la igualdad de la mujer con el hombre, una desigualdad insoportable. Los femicidios y la violencia de género existen; por favor, no retrocedamos», dijo.

“¿YO NO SÉ EN QUE ARGENTINA VIVEN?”

Alberto Fernández criticó a dirigentes opositores: «Escucho decir que en la Argentina las universidades están vacías. ¿Yo no sé en qué Argentina viven? Las universidades están repletas, miles de alumnos. Dicen están repletas de extranjeros, el 5% de los alumnos son extranjeros y muy bienvenidos son. Encuentran acá lo que no encuentran en sus países, educación de calidad y gratuita».

«Quiero llamar a la reflexión. Nos costó mucho esfuerzo a los argentinos concretar esto. A los que se llaman liberales, y promueven que la educación se privatice, que cada uno pague los estudios como pueda, hablan de dar un vaucher, después que ese sistema de vaucher es profundamente injusto, deparó crisis y crisis en Chile, que es donde se aplica», explicó.

OBRA PÚBLICA Y ACUEDUCTO A GENERAL PICO

También destacó las obras públicas que realizó su gestión. «Nosotros llevamos alrededor de 6.800 obras iniciadas, de las cuales 3.700 están terminadas con esta. Así que creo que ese es el camino que hay que seguir, y hay que llamar la atención de todos los argentinos porque realmente esto está en riesgo», dijo.

Finalmente Fernández también hizo referencia a la obra del Acueducto del Río Colorado: «ese acueducto que va a llevar agua a pampeanos que la necesitan no lo hubiese hecho un inversor privado. Miren, si lo hubiera hecho se habría garantizado cobrar una tarifa en dólares. Nosotros con Sergio (Ziliotto) no queremos llevar ningún peso para La Pampa ni para la Argentina, queremos llevarle agua a los pampeanos. No es un negocio, es el agua que falta a pampeanos».

EDIFICIO INAUGURADO

El nuevo edificio de la UNLPam, construido como respuesta al aumento de la matrícula de carreras de las facultades de Agronomía y Ciencias Exactas y Naturales. Requirió la inversión de 591 millones de pesos y beneficiará a más de mil estudiantes.

Está ubicado en el campus a la altura del kilómetro 334 de la Ruta Nacional 35, el nuevo edificio tiene 2 plantas y cuenta con una superficie de 2.058 metros cuadrados.

En la planta baja se ubican 2 aulas, 2 auditorios (con capacidad para 120 y 80 estudiantes), 2 salas de reuniones y 2 oficinas, mientras que en el primer piso funcionarán 6 aulas y 1 oficina.

Comentarios

Comentarios