En Castex, se incendió una vivienda en el Barrio Gancedo

El hecho ocurrió después de las 8 horas, cuando la vivienda se encontraba sin ocupantes, porque la propietaria concurrió a acompañar a sus hijos a la escuela. Los vecinos dieron aviso a los bomberos voluntarios, que rápidamente pudieron extinguir las llamas.

El incendio afectó -principalmente- a dos habitaciones. La movilera de Radio DON 101.5 Mhz, Cristina Colombatti, transmitió que trabajaron los bomberos voluntarios y personal policial para “extinguir las llamas”. “También rescataron un perro”, agregó.

La damnificada Maribel González relató en la transmisión que el incendio se originó cuando concurrió “a llevar a los niños a la escuela” y la llamó “una vecina para avisarme que se había incendiado la casa”.

La mujer transmitió que desconoce el motivo que originó las llamas. “No tengo ni idea. Lleve los nenes a la escuela y me llamó mi vecina para decirme que se había incendiado la casa. No hay nada encendido, encendido porque cuando salgo apagó la tecla de la luz para que no haya corriente y no tenía nada encendido”, aseguró.

