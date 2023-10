Acueducto Santa Rosa – General Pico: Aseguran que «si gana la derecha la obra se paraliza»

El vicepresidente de Aguas del Colorado Sapem, Marcelo Steinbauer, destacó la celeridad en el inicio de las obras de la segunda etapa del Acueducto del Río Colorado, donde la unión transitoria de empresas (UTE) ya comenzó a colocar caños en inmediaciones del acceso este de Santa Rosa. «Se están trayendo distintos elementos que necesitan para ejecutar los trabajos. Estamos contentos porque dejó de ser una promesa y es una realidad. Es una gran alegría para los pampeanos, principalmente para los habitantes del norte y particularmente para las localidades beneficiadas», destacó el abogado castense.

Recordó que durante muchos años esta «fue una obra muy anhelada y esperamos que la obra llegue a su fin, porque es una obra relevante donde aspiramos que se empiece y se termine», planteó el entrevistado. «No es política de miedo, es plantear y advertir la realidad de lo que puede ocurrir, con la experiencia de lo que ocurrió durante la gestión del macrismo», señaló. Y así alertó que una derrota del candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, podría dejar a mitad de concreción el acueducto que tiene una extensión de 140 kilómetros desde Santa Rosa hasta General Pico, y abastecerá con agua potable a las comunas de Winifreda, Eduardo Castex, Monte Nievas y Metileo.

-Steinbauer, ¿las dudas sobre la finalización de la obra están relacionadas con el proceso electoral presidencial?

-Es lógico. Cuando trabajamos acompañando al gobernador Sergio Ziliotto en la última elección o ahora con Ariel Rauschenberger y Sergio Massa, lo hacemos conociendo los proyectos que tienen, los beneficios que aportarán a nuestra provincia y convencidos que gobernarán con federalismo, porque en La Pampa ya vivimos lo pasó con un gobierno de derecha que aportó solamente 64 casas en cuatro años, no pudieron terminar cuatro jardines de infantes y nos tuvieron dos años con la ruta nacional 35 cortada porque se había dos kilómetros inundados.

-¿Podría dejar a mitad de ejecución esta obra las posturas de Patricia Bullrich, y en mayor medida Javier Milei, de achicar el Estado?

-Estas obras, como el acueducto o las iniciadas por el gobierno provincial para alcanzar la independencia energética y de comunicaciones, si no tienen intervención del Estado no podremos concretar, porque los privados no harán nunca esas obras porque la densidad poblacional que tenemos en La Pampa no seduce a los empresarios. En Aguas del Colorado, cuando todavía estaba Comunicaciones, en plena pandemia los chicos de Puelches necesitaban internet para hacer las tareas escolares, y el privado no va a invertir para prestar el servicio en Puelches. Ahora con el acueducto del Meauco pasa lo mismo, porque quién llevaría el agua potable a Chacharramendi y Santa Isabel.

