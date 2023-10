Casación confirmó la orden de secuestro del teléfono de Gerardo Milman

La Cámara Federal de Casación confirmó la decisión de secuestrar el teléfono celular del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el marco de la causa en la que se investiga el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner, a su vez que declaró “inadmisible” una apelación de Milman contra la decisión de la Cámara.

No obstante, el celular que entregó Milman –y que todavía no fue peritado- no es el que utilizaba al momento del intento de homicidio contra la vicepresidenta, según denunciaron los abogados José Ubeira y Marcos Aldazábal, quienes representan a Cristina Kirchner.

Los camaristas de Casación Ángela Ledesma y Alejandro Slokar sostuvieron que la oposición de Milman a la medida de prueba sólo evidenciaba “la expresión de sus agravios a meros juicios discrepantes con el decisorio cuya impugnación postulaba”.

“No resulta suficiente para habilitar la intervención de la Cámara de Casación”, sostiene la resolución.

La decisión del tribunal casatorio despeja la vía para que los investigadores (la jueza Capuchetti delegó la pesquisa en el fiscal Carlos Rívolo) puedan avanzar en la búsqueda del teléfono que Milman utilizaba el 1 de setiembre de 2022, cuando ocurrió el intento de asesinato.

“No se ha argumentado adecuadamente la existencia de una cuestión federal que habilite la intervención de esta Cámara como tribunal intermedio”, sostuvo el fallo.

