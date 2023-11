Alumnos de Castex rinden en la Instancia Nacional de la OAQ: «Hay que defender la educación pública», dijeron

Alumnos de los colegios Juan Humberto Morán y Licenciado Hugo Peinetti de Eduardo Castex rendirán hoy sus exámenes en la Instancia Nacional de la Olimpiada de Química (OAQ) en Villa Giardino (Córdoba), y antes de viajar pronunciaron una fuerte defensa de la educación pública. «En mi caso pienso continuar estudiando el profesorado de Química en la UNLPam, y si no estuviera la UNLPam no sé si podría estudiar en otra provincia, porque ya dependería de otras variables como conseguir alguna beca y las probabilidades de estudiar serían muy inferiores», admitió el joven Matías Vega.

Por su parte, Gina Tomasso aseguró que el colegio castense «es parte de mi familia», porque durante su trayectoria escolar «me abrió muchas puertas» y «participé en todas las olimpiadas y eventos que te imagines». Incluso, la profesora María Laura Robles también resaltó la importancia de defender la educación pública, y ejemplificó que estudió en la UNLPam que «tiene muy buen nivel», pero «sino no se que hubiera hecho en mi vida, porque no sé si iba a tener posibilidades de ir a estudiar a otra provincia».

La delegación de La Pampa está integrada por once estudiantes de Eduardo Castex, General Pico, Embajador Martini y Guatraché. Los alumnos sortearon previamente tres instancias, para finalmente clasificar a las finales nacionales. Hoy realizarán los exámenes teóricos-prácticos durante cuatro horas.

Los alumnos pampeanos se prepararon en horarios extra escolares. La profesora María Laura Robles asistió a Matías Vega, y lo mismo hizo Gisella Moreno con Gina Tomasso. Vega admitió que viajó como «ansiedad», y recordó que desde abril se reunía semanalmente con la asistente «para rendir en las instancias previas».

«Nos preparamos muy bien porque el examen es complejo, está la matemática de por medio, hay temas teóricos y se extiende durante cuatro horas», explicó Robles.

«El premio -expresó Robles- para el alumno y los profes es llegar a la instancia nacional, pero lo importante es la preparación y la experiencia de rendir, porque muchos chicos temen fracasar en los exámenes, pero es importante que tengan experiencia previas que le servirán en su vida universitaria»

Por su parte, la joven Gina Tomasso destacó que esta «es una experiencia hermosa que me brinda el colegio, que pese a no contar con la modalidad en Química, siempre me dieron la posibilidad de hacer lo que me gusta y Gise siempre me apoya y me ayuda y me enseña todo».

«Desde julio vengo casi todos los días a practicar y ahora tratamos de enfocarnos en esta instancia porque es más compleja que las anteriores, pero estas Olimpiadas me permitirán obtener conocimiento extras para el ingreso a la universidad, y conocemos participantes de otras provincias y de La Pampa», agregó la entrevistada.

«Me abrió las puertas».

Vega destacó que la química «siempre me gustó mucho y es la primera vez que participo» en una instancia nacional de olimpiadas, pero «algunos temas los tenía vistos porque siempre leí y me informé porque me gusta, y otros temas los estudiamos con la profesora».

El joven confirmó que continuará estudiando la Licenciatura de Química en la UNLPam, y no dudó que la educación pública «es una de las cosas más importantes que tiene el país, porque es donde se forjan todos los profesionales y eso es muy valioso». También reconoció, en momentos donde algunas propuestas electorales proponen implementar voucher o privatizar la educación pública, que si no funcionara la UNLPam «no sé si podría estudiar en otra provincia, porque ya dependería de otras variables como conseguir alguna beca y las probabilidades de estudiar serían muy inferiores».

En la misma línea se expresó Gina Tomasso, quien el año próximo comenzará a estudiar Bioquímica en la Universidad Nacional de Córdoba. La entrevistada recordó que ya participó en estas olimpiadas, pero también en otras: «Participé en todas las que te imagines».

«Estoy a favor de la educación pública y el año próximo continuaré estudiando en una universidad pública. Esta institución (NdR: se refiere al colegio Licenciado Hugo Peinetti) es mi familia y me abrió las puertas en un montón de lugares», concluyó.

