Pampita Ardohain le cumplió el sueño al niño que sorteó la Play Station para ver a Boca Juniors

La locura de los fanáticos de Boca Juniors por estar presentes en la final de la Copa Libertadores, este sábado frente a Fluminense, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, no tiene límites. En las últimas horas, se difundieron historias de hinchas que hicieron hasta lo imposible por viajar a Brasil a acompañar a su equipo. Y, en ese contexto, se viralizó la imagen de un niño que contaba que había rifado su playstation para poder viajar con su padre, aún sin tener entradas para ver el partido.

“Rifé mi play para venir acá. Y rifamos la moto de mi papá. ¡Y no tenemos ni entrada! ¡Pero mirá lo que es esto: esto es Boca loco! ¡Dale Boca!”, dice el pequeño en un video de TyC Sports que se difundió en Tik Tok.

Y en el siguiente, desde la playa y ya más tranquilo, el niño se explayó sobre su fanatismo: “Tranquilito. Rifamos mi play y la moto de mi papá. No tengo ni entradas, pero vine por esto que es una fiesta. Me quedé sin play y no me importa. ¡Mirá lo que es esto!. Primero viene Boca, Boca, Boca, familia, Argentina y el resto de las cosas”. ¿Qué daría por ver a su club salir campeón? “Mi casa, vivo en la calle por un año. ¡Daría todo! Devolvería el Mundial por Boca”, respondió el pequeño.

Lo cierto es que, contratada por una agencia de viajes, Carolina Pampita Ardohain viajó a ver el partido junto a sus hijos. Y, conmovida por las palabras del niño, compartió una captura de su cara en las redes sociales y escribió: “¿Me ayudan a encontrar a este chico y su papá?”. La modelo explicó que la firma que la había contratado tenía entradas y agregó: “¡Queremos invitarlos a ver el partido juntos!”.

Finalmente, la actual jurado del Bailando 2023 se comunicó con el periodista Lucas Beltramo, de la señal de deportes que había entrevistado al niño, para confirmarle que había logrado ubicarlo para cumplirle su sueño. “Ya al chico lo encontré y lo voy a llamar en un ratito para darle la sorpresa”, dijo Pampita mientras todos en el estudio festejaban.

MULTITUD

Desde hace unos días, una multitud de hinchas xeneizes coparon la ciudad carioca y, este viernes por la tarde, organizaron un multitudinario banderazo en la playa de Copacabana para apoyar al equipo que dirige Jorge Almirón.

Y en medio de la marea azul y oro, se destacó Vicky Xipolitakis. La vedette es parte de la cobertura especial que Telefe -canal que transmitirá el partido desde las 17 horas- preparó en Brasil y ella misma fue registrando el paso a paso de su llegada a Río, desde el viaje en avión enfundada en una camiseta de Boca y rodeada de hinchas, hasta sus primeros minutos sobre la arena más popular en donde se encontró con fanáticos del Fluminense y se sacó una foto.

Vicky también mostró cómo disfrutó del mar, la arena y del agua de coco y varios choclos, típicos refrigerios playeros. La hermana de Stefy Xipolitakis además habló con los hinchas de Boca que viajaron para vivir de cerca el partido: muchos de ellos le pidieron fotos a la Griega, quien retribuyó con sonrisas y agradecimientos el calor recibido. Y también se lookeó con un catsuit mitad azul y mitad amarillo para ser parte del histórico banderazo xeneize.

“En el corazón del banderazo. Quiero agradecerles a ustedes por tantos mensajes llenos de amor que recibí. Seguimos palpitando juntos la gran final, ¡esto es una fiesta!”, escribió sobre una foto que subió a sus historias de Instagram para reflejar el momento.

