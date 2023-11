Caso Balsa: Los técnicos no pudieron abrir el celular secuestrado en Santa Rosa

Los técnicos de la Justicia abrieron el teléfono celular del ex intendente castense y ex subsecretario de Salud de La Pampa, Darío Balsa, pero no pudieron concretar la apertura del smartphone secuestrado en una vivienda del barrio Plan 5.000 en Santa Rosa. La fiscal adjunta de Eduardo Castex, Verónica Urruti, confirmó que «hay información de interés» en el teléfono del también ex director del Hospital «Pablo F. Lacoste», pero indicó que «todavía no la analicé».

«Hace pocos días se subió la información al juez, y tengo que analizarla porque son muy largas las aperturas», explicó.

La funcionaria judicial confirmó que «el teléfono celular secuestrado en Santa Rosa no se pudo abrir porque no tiene el patrón de ingreso, y sí se abrió el teléfono del fallecido».

La Justicia actualmente investiga si hubo una «instigación o inducción» al suicidio de Balsa. La muerte del médico se produjo el 26 de junio, mientras se encontraba en horario laboral en el hospital de esta localidad. Las primeras versiones indicaron que solicitó colaboración a una enfermera, se colocó un suero y cuando la trabajadora de la salud regresó a la habitación, lo halló «prácticamente fallecido». Inmediatamente los profesionales dieron inicio a las tareas de reanimación durante casi una hora, pero los esfuerzos fueron infructuosos.

Con el transcurrir de las horas se confirmó que el médico se suicidó e incluso habría dejado una carta a sus allegados. La esposa transmitió a las autoridades policiales y judiciales que Balsa habría mantenido -en los días previos- una reunión con una mujer, de la cual sospechan que podría haber «inducido o instigado» el trágico desenlace. Esto derivó en un allanamiento en una vivienda del Plan 5.000 en la capital provincial, donde reside una empleada estatal, que tendría -según sus propias cartas de presentaciones- un «estrecho vínculo» con un ex gobernador pampeano.

-Urruti, ¿el teléfono de Balsa tenía información de importancia para la investigación?

-Hay información que se puedo extraer que puede ser de importancia, pero aún no se pudo cotejar porque lleva tiempo.

-¿Cuál es la situación de la propietaria del celular secuestrado en Santa Rosa y que aún no se pudo abrir?

-Esto no es en favor ni en perjuicio de nadie, y con esa información se puede analizar si se disparan otras líneas de prueba u otras líneas de investigación.

La autopsia.

En la autopsia se extrajeron «muestras biológicas que posteriormente se enviaron para analizar en la Agencia de Investigación Científica». En el análisis de sangre, orina y contenido gástrico se halló «laudanosina, benzodiazepina positiva y midazolam laudanosina», que son drogas que habitualmente «se utilizan en el quirófano para realizar la anestesia».

El informe del forense detalló que Balsa se auto aplicó Atracurium que es «un bloqueador neuromuscular que produce relajación muscular, es utilizado en la inducción anestésica, bloquea la neurotransmisión e impide la contracción de los músculos voluntarios».

«Las dosis sirven para relajar los músculos e induce a una depresión peligrosa de la respiración, por lo tanto la dosis efectiva de este fármaco es mortal si no se mantiene la respiración por medios artificiales», detallaron.

Y el otro medicamento utilizado fue Midazolam que es «una benzodiazepina, una droga neurotrópica con efectos sedantes y depresor selectivo del sistema nervioso central y miorelajante que se usa al inicio de la anestesia causando sedación y amnesia del paciente, pero puede causar apnea supresión de la respiración».

«Ambos medicamentos causan depresión de la función respiratoria que provocaron la muerte por paro cardiorrespiratoria y anoxia cerebral», confirmaron.

