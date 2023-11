Ziliotto: «Macri intervino la candidatura de Milei y a los pampeanos no nos fue bien con Macri»

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que en este balotaje, del domingo 19, el país está en «un punto de inflexión», porque «si gana la derecha vamos a estar ante el segundo gobierno macrista y sabemos cómo nos fue a los pampeanos y pampeanas con el macrismo gobernando». «La gente debe votar libremente, pero también hacerse cargo de su decisión», afirmó el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, y recordó: «ya sabemos cómo le fue a La Pampa con Macri».

«Hoy podemos utilizar esa herramienta que es el voto y tenemos la enorme responsabilidad de votar lo mejor para General Pico, La Pampa y la Argentina. También tenemos que hacernos cargo de cuál va a ser el resultado electoral. Si la sociedad decide que haya un modelo de país donde el Estado queda restringido a la mínima expresión, sepamos cuáles son las consecuencias», afirmó.

Ziliotto estuvo -este martes- en General Pico, donde recorrió varias obras públicas que se ejecutan en la ciudad norteña. En la conferencia de prensa se refirió al proceso electoral. «Es un punto de inflexión, desde la macro y la microeconomía, y desde el futuro de cada pampeano y pampeana. Vemos que hay una oferta de derecha que quiere fulminar el Estado», expresó.

«La alianza de Milei y Macri -analizó- marca que ha sido una intervención de la candidatura de Milei por parte de Macri. Nos han dado la lista de ministros macristas que van a estar en un eventual gobierno de Milei. En las elecciones del 19, si gana el modelo de la derecha vamos a estar ante el segundo gobierno macrista. Con Milei presidente, gobernará Macri. Y sabemos cómo nos fue a los pampeanos con el macrismo gobernando», dijo.

“MÁS VIVIENDAS”

Ziliotto repasó las obras públicas que recorrió en General Pico, y mencionó que en las 60 hectáreas que se compraron, donde se levanta el Desarrollo Urbanístico de 198 viviendas, la intención es seguir construyendo casas.

«Queremos que sea una realidad, que alberguen a una buena parte de las 5.000 familias de General Pico que necesitan que haya un Estado presente que garantice un techo propio. Eso con la derecha gobernando no lo vamos a poder hacer. Con Fernanda Alonso tenemos la responsabilidad de seguir gobernando los próximos 4 años y no va a ser lo mismo. Ya sabemos lo que nos pasó. Estos proyectos se van a poder hacer con una alternativa de Gobierno, con la otra, no», expresó.

“Si la sociedad decide que haya un modelo de país donde el Estado queda restringido a la mínima expresión, sepamos cuáles son las consecuencias. Aquí no va a venir el sector privado a hacer una obra de pavimento, de viviendas o hospitales. No tenemos escala. Por eso es mucho lo que está en juego, no es la campaña de miedo, es la campaña de la realidad», señaló.

“EXPERIENCIA TRISTE”

«Quiero tener la tranquilidad -insistió-, de que las decisiones que tenga que tomar en virtud de un resultado o de otro, estén avalados por la sociedad. Todos estamos en la misma tarea, Fernanda, Roberto, Alicia, de que la gente entienda lo que está en juego. Después que la gente vote lo que crea».

«Con Alicia prometimos un modelo de gestión a nivel provincial, no va a ser posible con la derecha gobernando. Ya sabemos lo que nos pasó. Es una experiencia muy triste de que en La Pampa en esos 4 años solo se hicieron 63 viviendas y 10 kilómetros de pavimento de la Travesía Urbana de Eduardo Castex, y ninguna obra de magnitud. Analicen ahora, la cantidad de obras que estamos construyendo en La Pampa con recursos nacionales”, agregó.

