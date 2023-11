Entidades deportivas pampeanas rechazaron el proyecto privatizador de Milei

Más de 70 federaciones y clubes de La Pampa se pronunciaron en contra del proyecto privatizador del candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, para transformar los clubes en sociedades anónimas. El texto firmado por los dirigentes pampeanos se titula “Sociales, deportivos y sin fines de lucro”, y en uno de los párrafos destacada: “rechazamos en forma categórica la propuesta de convertir a nuestras instituciones en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), es decir, en sociedades cuyo fin principal sería el de ganar dinero mediante el deporte”. Entre los firmantes se encuentran los clubes de Eduardo Castex.

“Sociales, deportivos y sin fines de lucro. Así somos los clubes de la provincia de La Pampa. Cada día nos esforzamos para seguir brindando a cada asociado y asociada la posibilidad de encontrar en nuestras instituciones un lugar en el que sientan que se respeta y valora a cada persona más allá de los resultados y logros deportivos”, destaca el texto.

“Somos clubes pampeanos en los que se enseñan y practican deportes, se realizan competencias deportivas y en los que, por supuesto, hay pasión y dedicación para subir a los podios”, agrega.

“Pero –continua- somos clubes en los que cada familia pampeana, cada chica, cada nene o abuela que se acerca sabe que es parte de su club. Saben que son sus clubes, los del pueblo, los que se enfrentan en los clásicos con equipos en los que juegan sus hermanos, tíos, sobrinas o vecinos”.

“Clubes que con su historia y accionar constituyen y enriquecen la vida y cultura de esta provincia. Sociales, deportivos y sin fines de lucro. Así somos los clubes de la provincia de La Pampa y es por eso que rechazamos en forma categórica la propuesta de convertir a nuestras instituciones en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), es decir, en sociedades cuyo fin principal sería el de ganar dinero mediante el deporte”, concluye.

clubes ok

