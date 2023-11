Rebelión legislativa en Castex: Sin Presupuesto 2023, no tratarán aumento de tasas ni legajos contables

En el Concejo Deliberante de Eduardo Castex resolvieron que no tratarán el aumento de tasas municipales que solicitó la intendenta Mónica Curutchet (Cambiemos), porque este año el Departamento Ejecutivo Municipal no presentó el proyecto de Presupuesto 2023.

La «rebelión legislativa» se desencadenó porque consideran que «es una situación totalmente anómala» la no presentación del Presupuesto de este año con los ingresos y egresos comunales, y la decisión de la jefa comunal no tiene precedentes desde la reinstauración de la democracia. Los ediles acordaron que tampoco le darán tratamiento a los legajos contables de diciembre de 2022 hasta mayo último y la Cuenta de Inversión 2022.

Fuentes consultadas indicaron que los concejales de las bancadas del Frejupa y de Cambiemos mantuvieron una reunión con integrantes del Ejecutivo comunal donde transmitieron la postura de no darle tratamiento a estos temas administrativos porque no contaban «con una hoja de ruta» fundamental: el proyecto de Presupuesto 2023.

Algunos, más escépticos, hacen lecturas políticas, argumentando que «casualmente» hubo demoras extensas en la presentación de los legajos contables, y aún no ingresaron al CD los legajos con las rendiciones correspondientes al proceso electoral de mayo. «Ingresaron legajos hasta mayo, pero las elecciones fueron ese mes, y esos gastos se plasman en las rendiciones de junio y julio y quedarán para el tratamiento de la mayoría automática del oficialismo que tendrá seis concejales», expresaron interlocutores en el pasillo del recinto deliberativo.

Curutchet presentó el mes pasado un proyecto de ordenanza para aumentar el 25 por ciento las tasas comunales en el trimestre comprendido entre octubre a diciembre. Con este incremento, que actualmente se evalúa en las comisiones internas del Concejo, se alcanzaría una suba del 99% anual.

Los ediles señalaron que esta decisión no surgió «de mala fe», porque pese a que no se envió el proyecto de Presupuesto 2023, igualmente se aprobaron aumentos de tasas municipales en diciembre (30%) y también en mayo con un incremento del 44% en dos tramos, que se efectivizaron en abril-junio y julio-septiembre.

«Es todo anómalo».

El viceintendente Juan Chiquilitto, a modo de vocero del CD, fue el encargado de confirmar la postura adoptada por los ediles. «No podemos aprobar una nueva Ordenanza Tarifaria con un nuevo aumento, cuando no tenemos resuelto lo que ya pasó, sería muy irresponsable de nuestra parte», argumentó. «Entendemos las demoras, la inflación, pero el Presupuesto se tendría que haber presentado igualmente», agregó el presidente de la Legislatura local.

-Chiquilitto, es inexplicable o existe alguna justificación para que el Ejecutivo no presente el proyecto de Presupuesto 2023.

-No tengo idea, pero es una situación totalmente anómala.

-Con esta postura, desde el Ejecutivo ¿se pretendió ningunear al CD o se trata de un abuso de autoridad?

-No sé, pero debería estar (el proyecto de Presupuesto 2023 en el CD). Hoy es una sesión donde había pocos temas, y es la penúltima sesión de este CD. Nosotros incluso no tendríamos problemas en hacer una sesión más, se agrega. Pero, me parece que para considerar un aumento de tasas, previamente necesitamos contar con el Presupuesto. Eso lo planteó el PJ, y me parece correcto.

-También es llamativo que desde la oposición, desde el mismo CD e incluso desde los medios periodísticos no haya demasiados pronunciamientos sobre la necesidad de contar con información sobre «la ley de leyes».

-Es probable. Es una situación totalmente inexplicable. Me parece que tiene mucho que ver que estamos transitamos el último año, y las cosas se charlan. No entiendo la situación. Este CD nunca puso palos en la rueda, siempre tratamos de evitar conflictos. Sí mantuvimos la independencia de poderes. Todo esto no está bueno.

-Algunos dicen que desde el Ejecutivo les transmitieron que no importaba que este CD no trataran los aumentos y legajos contables, porque lo iban a aprobar los ediles que asuman el 10 de diciembre.

-No lo sé, a mí no me dijeron eso. Pero, desconozco si se le dijeron a otro concejal. Pero, el próximo CD será 6 a 2 y se pierde el equilibrio de fuerzas, y el sistema republicano está para que funcione y haya independencia de poderes, y a veces con esas diferencias es complejo. Y todo dependerá de la comprensión del bloque mayoritario de mantener la independencia de poderes y el respeto por las minorías. Hay un límite difícil de ver, donde se debe convencer al resto, pero si el otro plantea algo diferencia y está dentro de la potestad, hay que aceptarla.

Comentarios

Comentarios