Murió una joven en el recital de Taylor Swift en Río de Janeiro por el calor extremo

La noche de este viernes en el estadio Nilton Santos, en la zona norte de Río de Janeiro, Brasil, estaba destinada a ser una fiesta con la presentación de Taylor Swift. Pero todo se convirtió en una tragedia, cuando una joven de 23 años, identificada como Ana Clara Benevides, murió tras sufrir una descompensación durante las primeras canciones del show .

«Estoy devastada», manifestó Taylor Swift en un comunicado. Los medios locales señalaron que durante el espectáculo paró para que asistieran a los fans que se ahogaban en la valla y pidió que su staff repartiera agua.

La noticia conmocionó a los swifties que señalaron a la empresa organizadora T4F (Time For Fun) porque estaba prohibido entrar con botellas de agua al estadio.

Ola de calor extremo en Río

La ola de calor que afecta a Brasil, en especial a la ciudad de Río de Janeiro, registró este viernes temperaturas extremas y la sensación térmica alcanzó los 59.3 grados, según la estación meteorológica del Sistema de Alerta Río.

Los Bomberos de Río de Janeiro informó que «más de mil personas desmayaron con una sensación térmica de 60° grados en un estadio donde las botellas de agua estaban prohibidas«. Folha de San Pablo aludió a que Taylor Swift, quien detuvo el espectáculo para atender a las personas que se ahogaban en la valla. Incluso pidió a su staff que repartieran botellas entre el público.

El trágico incidente ocurrió cerca de las 19, la joven se desmayó en el sector de las plateas del Estadio Nilton Santos y a pesar de los esfuerzos de un enfermero -Thiago Fernandes-, y del personal de seguridad, para reanimarla, lamentablemente murió por un paro cardíaco.La cantante se expresó en su cuenta de Instagram, con un comunicado de puño y letra donde asegura que tiene «el corazón destrozado» por la muerte de su seguidora, estudiante de Psicología en la Universidad Federal de Rondonópolis (UFR).

Las palabras de Taylor a sus fans

“No puedo creer que estoy escribiendo esto, pero es con el corazón destrozado que les digo que perdimos un fan esta noche. No puedo decirles lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información, además del hecho, de que ella era increíblemente hermosa y muy joven«, expresó la cantante.

Y agrego: «No podré hablar sobre esto en el escenario, porque me siento abrumada cuando trato de hablar del tema. Quiero decir que siento muchísimo esta pérdida y mi corazón roto va hacia su familia y amigos. Esta es la última cosa que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil.”

También las swifties argentinas se expresaron en las redes sociales sobre la muerte de Ana Clara Benevides, junto al posteo de Thiago Guito, amigo de la fan fallecida.

