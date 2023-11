Portezuelo del Viento: El gobierno de Mendoza finalmente no construirá la represa

Tras el laudo presidencial, el Gobierno de Mendoza dio de baja oficialmente la represa Portezuelo del Viento. La decisión, que da por tierra con la «obra del siglo», se concretó a través de un decreto en el Boletín Oficial. La medida contempla desafectar los fondos y dar de baja la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de la obra.

La novedad se presenta como la caída del proyecto, que Mendoza caprichosamente entierra por el momento hasta cumplir con lo requerido por el resto de las provincias. A fines del año pasado, el Presidente laudó a favor de La Pampa y el resto de las provincias que integran Coirco y ordenó un nuevo estudio de impacto ambiental en toda la Cuenca Interprovincial. Esta fue la estocada final para un proyecto que La Pampa resistió desde sus comienzos.

Según informó Los Andes, la medida quedó oficializada «en el decreto 2510 del Boletín Oficial, firmado por el gobernador Rodolfo Suárez». En su artículo 1º, se dejó sin efecto “el proceso licitatorio para la obra aprovechamiento hídrico multipropósito Portezuelo del Viento”.

En la norma, también dispuso el mandatario que se proceda a la devolución de la garantía presentada por el único oferente, el consorcio Malal Hue, conformado por la empresa china Sinohydro, más Ceosa, Impsa y Obras Andinas.

«Según el capítulo IV, cláusula 1 del pliego de la obra, la garantía del mantenimiento de la oferta no podía ser inferior al 1% del monto del Presupuesto Oficial de la obra. Como dicho presupuesto fue de U$S 884 millones, se entiende que, como mínimo, la provincia debe devolver por lo menos U$S 8,84 millones al consorcio», añadió el medio.

En la normativa se desafectaron los fondos autorizados para la obra, que ascienden a 1.023 millones de dólares. También se dio de baja también a la Comisión de Seguimiento y Evaluación de Ofertas de la misma.

UNA MUERTE ANUNCIADA

En los considerandos, indicó el medio mendocino, el decreto realiza «un extenso y detallado listado de todos los procesos, estudios y acciones realizadas desde 1976 en adelante, para el levantamiento de la presa de Portezuelo del Viento, a partir de la contemplación de la realización de la obra ‘bajo jurisdicción y dominio exclusivo de Mendoza’ en el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco)».

Sin embargo, gracias a la lucha de La Pampa, el presidente Alberto Fernández laudó y ordenó nuevos estudios para la obra, conforme a lo que pedían las provincias que integran el Comité.

“La realización del nuevo estudio no significa una negativa a la realización del emprendimiento Portezuelo del Viento, sino que se trata de contar con la información imprescindible y necesaria para adoptar decisiones, y los estudios ambientales realizados hasta el presente no resultan suficientes y requieren un replanteo para abarcar en toda su extensión a la cuenca del Río Colorado”, mencionó en el laudo.

Además, agregaba ese laudo que “para el logro de estos fines será necesario el trabajo en colaboración de todas las provincias involucradas y la participación pública, de modo que el proceso de autorización no se produzca sobre una decisión basada en un informe limitado y restringido, sino que se tenga en cuenta la real influencia y magnitud del proyecto”.

El medio recordó que para Mendoza, el laudo significaba «dar de baja la obra». Así lo entendió el gobernador Suárez y su ministro de Gobierno, Víctor Ibañez, quien señaló en diciembre del año pasado que «el laudo es un no definitivo a Portezuelo del Viento porque todo lo que hemos cuestionado lo ha hecho a favor de La Pampa.

Un nuevo estudio de impacto ambiental sometido al Consejo de Gobernadores es imposible porque La Pampa se va a oponer y necesitas unanimidad. Eso fue lo que dijo Suárez cuando presentó el escrito en marzo del 2022 además dice que se aplique la Ley de Obras de la Nación, que también habíamos cuestionado”.

En tanto, en el decreto, especificó que, “ante la situación descripta y sin tener herramientas certeras que permitan estimar tiempos específicos para obtener los resultados requeridos por el Laudo, con su implicancia en el trámite pendiente de resolución, es que resulta oportuno dar de baja el proceso iniciado”.

Comentarios

Comentarios