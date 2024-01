En Monte Hermoso los alquileres no repuntan, y algunos precios ya bajaron un 20 %

En toda la Costa Atlántica hay preocupación. Desde Monte Hermoso aseguran que el nivel de consultas está muy por debajo de otros años, y pronostican un enero con 50% al 60% de ocupación. Las inmobiliarias están tratando de consensuar con los propietarios una rebaja de los alquileres del 20% al 25% respecto de los precios de principios de mes.

“Podríamos estar ante el peor verano de las últimas dos décadas”. La frase, con leves variaciones, se repite una y otra vez en los principales balnearios de la Costa Atlántica bonaerense. Monte Hermoso no es la excepción; las caras de empresarios turísticos, agentes inmobiliarios, prestadores y propietarios de alojamientos ya empiezan a evidenciar preocupación e incertidumbre, publicó el diario La Nueva.

“Las reservas ni se comparan con las que teníamos para esta misma fecha del 2022. Vienen mucho más tranquilas; la diferencia es del 50%”, sintetizó el inmobiliario montehermoseño Daniel Luis.

“En mi caso, he logrado alquilar el 50% o 60% de todo lo que tengo disponible. Las consultas para enero entran, pero son muy pocas las reservas. Está lejos de lo esperado. El panorama se ve difícil”, añadió.

La colega Támara Velázquez, así como el resto de los consultados, hablaron de porcentajes similares. “Esta semana repuntaron un poco las consultas, pero para fin de año tenemos apenas un 60% de reservas”, señaló.

COMPARACIÓN

El dato es revelador. A mediados de diciembre de 2022 encontrar un inmueble libre en el balneario para las fiestas de fin de año era prácticamente imposible. Hoy, a horas de la celebración –una de las más esperadas del calendario turístico-, la disponibilidad de propiedades ronda el 40% al 50% en casi todas las inmobiliarias locales.

En las redes sociales el panorama es similar. En los grupos de alquiler de Facebook, donde muchos propietarios suelen promocionar sus departamentos o casas de alquiler, la disponibilidad es notoriamente más amplia que en otros años.

Otros años, a esta altura de diciembre la enorme mayoría de las publicaciones ofrecían disponibilidad para febrero, dado que para este mes y enero estaba todo alquilado.

Ahora, en cambio, es común ver publicaciones donde se lee “Disponible del 7 al 17 de enero, y en febrero del 5 en adelante”, “Alquilo depto libre a partir del 6 de enero” o “Disponibilidad del 7 al 20 de enero. Febrero a partir del 10 disponible”.

“No sé si la gente va a salir a último momento o va a decidir sobre la marcha, pero por ahora lo que parece es que se va a alquilar el 50% de las propiedades. Esto, claro, sin contar al bahiense que tiene casa y que va y viene, o los que vengan a pasar el día”, señaló Luis.

“Yo trabajo con turistas de Mendoza, San Juan, Santa Fe, Córdoba, el centro de la provincia de Buenos Aires, San Luis e incluso el norte… De ese segmento, las consultas prácticamente no existen este año y el nivel de reservas está muy flojo”, agregó.

SEGUNDA QUINCENA

La asesora inmobiliaria Daiana Cavalli dijo que aún en este contexto la segunda quincena de enero será la más concurrida. “Ahora bien, en cuanto a la primera quincena… la situación es regular. Hay consultas pero a la hora de reservar no hay tantas concreciones”, coincidió.

Velázquez mencionó “un 50% de reservas para enero, con la expectativa de que se pueda mejorar”. “Para febrero, en cambio, tenemos un 20% de reservas”, completó.

COMBO LETAL

A la hora de buscar explicaciones a lo que está ocurriendo, todos los empresarios coinciden en los mismos factores: la incertidumbre política y económica que hubo entre los meses de agosto y noviembre, y el panorama de ajuste, alta inflación y estancamiento económico que se vislumbra para los meses que vienen.

“La crisis económica, la inflación y el ajuste han impactado en el rubro inmobiliario como en el resto de los sectores. En ese sentido todo se está dando como se podía prever”, analizó el empresario inmobiliario Pablo Sánchez.

Agregó que los problemas no comenzaron con la asunción del nuevo gobierno, sino meses antes.

“Cuando la gente quiso alquilar (en octubre y noviembre), por la incertidumbre económica los propietarios no quisieron arriesgarse y no teníamos precios para ofrecer. Y, cuando tuvimos precios (entre fines de noviembre e inicios de este mes), se retrajo la demanda. El resultado es este nivel de reservas bajo”, describió.

Sánchez dijo que otro factor negativo –que en este caso afectó a Monte Hermoso y a otros destinos regionales en particular- fue el temporal que asoló a Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Rosales, Villarino y otros distritos hace dos semanas.

“Por esta terrible situación en el feriado largo de Navidad prácticamente los bahienses no vinieron. Veremos qué ocurre en Año Nuevo”, indicó.

PRECIOS EN BAJA

En este contexto los empresarios inmobiliarios están tratando de consensuar con sus clientes una rebaja de las tarifas de alquiler definidas a principios de diciembre. La propuesta ronda el 20%, aunque en algunos casos puede ser superior.

“La semana pasada empezamos a hablar para llegar a un acuerdo con los propietarios, a los efectos de bajar los valores. Varios (precios) estaban muy altos y (los inmuebles) no tenían una reserva”, mencionó Velázquez.

Luis puntualizó que, en principio, la rebaja es del 20%. “Es decir, si por una propiedad se pedían 100 mil (pesos diarios), hoy estamos pidiendo 80 mil o 75 mil; y, lo que estaba en torno a 60 mil, hoy lo estamos ofreciendo por 45 mil a 50 mil”, detalló.

“Ojalá que la situación mejore, pero lo veo muy difícil. La expectativa de alquilar una propiedad todo el verano, hoy, es remota”, agregó.

En cuanto a los precios vigentes al día de hoy, Cavalli dijo que los valores parten desde los 30 a 35 mil pesos hasta 130 mil diarios.

“La diferencia de precios está relacionada con el tamaño y la categoría del inmueble y la cercanía con el mar”, aclaró.

Velázquez mencionó que un departamento de un dormitorio parte de los 30 mil pesos diarios, mientras que por una cabaña hay que pensar en 35 mil.

“Por una casa para seis personas, hay que hablar de 45 mil pesos diarios en adelante, y por un inmueble para ocho los valores parten de los 60 a 70 mil pesos”, indicó.

En redes sociales, un departamento a tres cuadras del mar y a unas 15 del centro se alquila por 38 mil pesos por día (para 4 personas), mientras que uno con dos habitaciones (para 6 personas) cuesta unos 48 mil diarios.

«EN TODA LA COSTA ATLÁNTICA ES IGUAL: NO HAY DEMANDA”

Destinos como Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell y Necochea, entre otros, están vislumbrando un verano con niveles de afluencia regulares a malos.

Alfredo Baldini, el presidente de la Cámara de Turismo de Pinamar, dijo esta semana que las reservas están «en un nivel mínimo como hace más de 20 años no veíamos».

«Nos encontramos con el 60% de las reservas que teníamos a esta altura del año pasado. No es un problema de oferta o de precios. Si fuera así, tendríamos mucha demanda, pero no venderíamos. El caso, aquí, es que no hay demanda. Directamente no hay consultas”, describió.

Jesús Osorno, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera Gastronómica (AEHG) de Mar del Plata, habló de una situación similar. «Los teléfonos no suenan tanto, el asunto está medio parado», comentó.

Además de la retracción económica y la incertidumbre por lo que vendrá, en la ciudad balnearia analizaron como muy negativo el aumento de los combustibles y de peajes.

«Las medidas del gobierno impactaron directamente en el turismo, principal actividad de municipios como Villa Gesell. En toda la Costa Atlántica hay preocupación por la caída del consumo y de las reservas para el verano», dijo por su parte el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, en las redes sociales.

