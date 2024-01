Paulucci confirmó que la crisis económica comenzó a incrementar «algunos delitos»

El fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci, admitió que se empezó “a notar el incremento de algunos delitos” por la problemática social provocada por la crisis económica que profundizó la denominada “desregulación de la economía”. “Cuando aprieta el bolsillo, impacta en la actividad delictiva, no solo en hurtos o robos o delitos rurales, sino también usurpaciones”, expresó el funcionario judicial en Radio DON 101.5 Mhz.

El entrevistado pidió que se cubra “con celeridad” el cargo en la recientemente creada Fiscalía de Delitos Rurales porque probablemente “sea un delito que con el transcurso del tiempo podamos notar un incremento”. “Es una picardía que esto se dilate porque la ley está promulgada y tiene los recursos asignados para mejorar la calidad del servicio judicial”, destacó.

-Paulucci, tras la aplicación del DNU, ¿cómo repercutirá la situación socioeconómica en la Justicia?

-Empezamos a notar…no quiero decir número o estadísticas que no tenemos medidos, porque esto es muy reciente, pero notamos que se comenzaron a incrementar algunos delitos como ocurrió también en otros momentos recientes de la historia.

“La situación social –explicó- provoca que se incrementen algunos tipos de delitos, porque durante la pandemia no eran significativos los delitos contra la propiedad porque la gente no podía circular, pero los delitos intramuros aumentaban y no lo podíamos visibilizar tan fácil”.

“Cuando aprieta el bolsillo impacta en la actividad delictiva, no solo en hurtos o robos o delitos rurales, sino también usurpaciones”, confirmó el funcionario judicial santarroseño.

FISCALÍAS RURALES

“Tenemos que estar alerta y preparados para situaciones que pueden impactar en la Justicia penal, sobre todo los delitos rurales donde por ley se crearán cuatro fiscalías rurales y estamos muy ansiosos esperando que se puedan cubrir porque nos parece que es un momento importante para poder contar con ese recurso, porque probablemente sea un delito que con el transcurso del tiempo podamos notar un incremento”, advirtió el fiscal general de la Primera Circunscripción Judicial, Máximo Paulucci.

La creación de las fiscalías para investigar delitos rurales fueron impulsadas por el gobernador Sergio Ziliotto, sancionadas por la Cámara de Diputados de La Pampa y cuentan con presupuesto afectado para la puesta en funcionamiento. Paulucci consideró que llamar a concurso para las designaciones dilatará “en el tiempo” la puesta en funcionamiento, por lo cual se “pueden convocar sustitutos” para que durante un tiempo “puedan estar a cargo” de las fiscalías.

“Ya le pedimos al Procurador que por intermedio del STJ se solicite al Poder Ejecutivo la designación de un funcionario o funcionaria sustituta para tener lo antes posible esa fiscalía temática en funcionamiento”, reveló.

