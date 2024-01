Hinchas del Burgos español protestaron por la venta del club a un empresario argentino

Los hinchas de Burgos interrumpieron hoy el partido de Copa del Rey contra Mallorca con una lluvia de billetes falsos en señal de protesta por la reciente venta del club a un empresario argentino.

Apenas comenzó el encuentro correspondiente a los 16avos de final del tradicional torneo español, desde una de las cabeceras del estadio El Plantío lanzaron billetes falsos y el partido tuvo que ser detenido por unos minutos para limpiar el área.

Los papeles que simulaban dólares tenían la cara de los responsables del Grupo Yucon, que a fines del año pasado le vendió el mayor paquete accionario al empresario argentino Marcelo Fígoli.

«El grupo empresarial burgalés (Yucon) traspasa el 47% de sus acciones a Fénix Entertainment, miembro del Grupo 360, una sociedad propiedad de Marcelo Fígoli. Ambos compartirán espacio en el nuevo Consejo de Administración», anunció el club en un comunicado oficial el pasado 30 de diciembre.

Luego, Burgos fue eliminado por una contundente derrota por 3-0 ante Mallorca, que tuvo al defensor del seleccionado argentino Pablo Maffeo en el banco de suplentes.

LAS EMPRESAS DE FÍGOLI

Alpha Media, el grupo liderado por Marcelo Figoli, está compuesto por Rivadavia, AM 990, AM 550, Metro 95.1, Info 95.5, Rock and Pop, Blue, la 103.1, LT3 Rosario, Newsweek, Canal 7 de Neuqúen y el portal de noticias NA.

Por otro lado, adquirió Grupo Vía, empresa de comunicación publicitaria con más de 25 años de trayectoria en Argentina y la región, que está especializada en el negocio de la vía pública en el país bajo el concepto estratégico de Comunicación para Públicos en espera y tránsito a través de sus seis unidades de negocios: Subte, Trenes, Outdoor, Shopping, Móvil y retail.

Además, el empresario es dueño de Fenix Entertainment, una compañía global de entretenimiento y shows con fuerte presencia en Argentina, América Latina y Europa.

