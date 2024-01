Familia de Castex estafada por una empresa santafesina de viviendas prefabricadas

Una familia de Eduardo Castex denunció públicamente el incumplimiento de una empresa constructora de Venado Tuerto, que hace un año y dos meses les cobró anticipadamente una casa prefabricada y hasta ahora “no tenemos hecha ni la platea”. La pareja castense radicó una denuncia en Defensa el Consumidor, pero la empresa no se presentó en la audiencia y “hasta el día de hoy seguimos sin respuestas”; y después intimó vía carta documento a la empresa, y ahora cuando intentan comunicarse les responden que “no pueden hacer nada” porque “la carta documento llegó adónde tenía que llegar”.

Los castenses Verónica Comba y Ariel Fernández hicieron pública “la mala experiencia” con la empresa Nazareno Viviendas de la ciudad de Venado Tuerto. Explicaron “no queríamos llegar a este punto”, pero “la situación ya superó el límite”.

Mediante una crónica que publicaron en las redes sociales contaron que cuando decidieron invertir “en nuestra casita”, optaron por una empresas de casas prefabricados porque “era lo más viable y rápido” para concretar el proyecto familiar. “El 28 de septiembre de 2022 firmamos un contrato con Nazareno Viviendas. Ese mismo día pagamos el total de la casa, porque según los referentes de la empresa, de esa manera hacían la casa en menos tiempo y prometieron que la vivienda estaría terminada en un plazo máximo de 120 días hábiles”, recordó Comba. “Y ahí comenzaron los problemas”, añadió.

Idas y vueltas.

La empresa santafesina aseguró que la vivienda estaría antes del plazo establecido en el contrato, pero esas palabras nunca se hicieron realidad y, todavía no pueden disfrutar la casa que pagaron completamente hace más de un año. Como no tenían novedades de los santafesinos, Comba y Fernández empezar a comunicarse, cada vez con mayor insistencia. “Nos explicaron que pedirían presupuesto a alguien para que construyera la platea y le pasamos el contacto de una persona, pero no tuvimos nuevas respuestas”, recordaron.

“Los meses fueron pasando, los precios siguieron subiendo y nuestra preocupación continuaba en aumento. Semana por medio les escribíamos para que nos dieran alguna respuesta, y lo único que nos respondían es “ya vamos, estamos con retrasos” y cuestiones por el estilo. El slogan de esa empresa dice: ‘Cumplí el sueño de la casa propia en 30 ó 60 días, dejá de alquilar, pero es mentira, nunca cumplen”, expresaron los damnificados.

Reclamos.

Comba explicó que decidieron hacer pública esta situación para evitar que otras familias resulten perjudicadas. “Es lamentable tener que llegar a esto. Decidimos hacerlo público para que no les pase a otras familias y alertarlas para que su sueño sea realidad y no destruido”, expresó.

La vecina castense recordó que también formalizaron una denuncia en Defensa del Consumidor, donde les transmitieron que “mucho no podían hacer” porque “la empresa no se presentó a la audiencia”. “Hasta el día de hoy seguimos sin respuestas”, lamentaron.

Al comprobar que estaban siendo estafados, contrataron un abogado y enviaron una carta documento a la empresa santafesina, cuyos responsables se ofendieron y cortaron el diálogo. “Ahora responden que la carta documento llegó adonde tenía que llegar, no podemos hacer nada. Se ofendieron porque fuimos a Defensa del Consumidor y mandamos una carta documento, pero hace un año y dos meses que firmaron el contrato y no construyeron ni la platea”, concluyeron.

Comentarios

Comentarios