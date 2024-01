Elton John subasta su millonaria colección de arte y diseño en Nueva York

Desde obras de Keith Haring, Andy Warhol y Banksy a fotógrafos como Mapplethorpe, pasando por un corazón de zafiro azul a las icónicas gafas, Elton John subasta por medio de Christie’s de Nueva York parte de su ecléctica y glamorosa colección proveniente de la que fuera su casa en Atlanta, Estados Unidos.

Bajo el nombre de «The Collection of Sir Elton John: Goodbye Peachtree Road», el 21 de febrero comenzará con 50 lotes la serie de ocho subastas.

Incluirán obras de arte y objetos de diseño de la que fuera la residencia del cantante en Atlanta, Estados Unidos, que estarán exhibidos en la sede de Nueva York de la casa de subastas desde el 9 de febrero.

Los objetos a ser subastados son parte de la colección iniciada por el músico a partir de los años 1990, luego de superar su adicción a las drogas y el alcohol, y su recaudación podría alcanzar los 10 millones de dólares, consigna el diario español ABC.

En la residencia de Peachtree Road la leyenda del pop y autor de «Rocket Man» se convirtió en un «coleccionista serio» de arte y objetos exuberantes, señala el comunicado de Christie’s.

«He vivido aquí 30 años y me ha encantado cada minuto», había expresado durante su última actuación en Georgia, en septiembre de 2023, el autor de éxitos como «Tiny Dancer» y «Bennie And The Jets», seis veces ganador del Grammy.

El lote más elevado es el tríptico «Flower Thrower Triptych» (2010) de Banksy, adquirido por el músico en 2017 que va de 1.000.000 a 1.500.000, seguida por una obra de Keith Haring (1958-1990) realizada en 1982 entre 300.000 y 500.000 dólares.

