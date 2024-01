Premios The Best: Un argentino ganó la categoría al «Mejor Hincha»

Daniel “Toto” Iñíguez es un fanático de Colón de Santa Fe que ganó en la categoría al mejor hincha en los premios The Best luego de haber sido filmado dándole la mamadera a su bebé en la tribuna durante un partido ante Barracas Central. Fue el único argentino en la ceremonia debido a que Lionel Messi, nominado como mejor jugador, decidió no viajar a Londres.

“Soy de Colón desde que nací, me hicieron hincha del Sabalero mis viejos y desde ahí sigo al equipo”, había contado Toto en septiembre pasado, cuando se enteró de la nominación.

El fanático del conjunto santafesino tiene 32 años, su pareja se llama Fernanda y el bebé del video en cuestión es Tiziano.

Cuando se grabó la imagen que se viralizó, el pequeño tenía solo dos meses.

“Trabajo en el mercado, soy changarín. Hago cargas y trabajo por el día”, contó el santafesino.

El día de la imagen que se hizo viral, Tiziano había ido por primera vez a una cancha.

Su papá recordó: “Yo no lo llevé solo, fui con mi mujer y mis dos hijas. También con mi viejo y mis hermanas. Somos todos los de la familia que vamos”.

Sobre la noticia de la nominación a los premios The Best, Toto relató: “Esa mañana mis conocidos me avisaron. No caía de que podía ser cierto, después me empezaron a buscar para hacerme notas y caímos en que era algo grosso”.

Y, finalmente, pidió apoyo para quedarse con el premio: “Si hoy estoy acá es porque la gente compartió el video”.

Comentarios

Comentarios