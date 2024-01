La Cospec Ltda emitió recomendaciones para una mejor utilización del agua tratada

La Cospec Ltda recomendó a los vecinos que ante las altas temperaturas registradas en esta época del año, es necesario tener en cuenta ciertas pautas de higiene y de control al momento de retirar agua tratada de la Planta de Expendio, ubicada en la calle Martín Güemes de Eduardo Castex.

En la planta de tratamiento se hace un estricto proceso de purificación que permite convertir el agua subterránea con abundancia de arsénico y flúor, en agua apta para el consumo humano.

El sistema se inicia con la extracción del recurso subterráneo mediante una perforación y una bomba ubicada en la planta y se envía el agua a un tanque de acopio de unos 4.000 litros.

Los métodos de esterilización que se utilizan, como son la aplicación del procedimiento de Ósmosis Inversa y la transferencia a través de un Ozonizador permiten la obtención de agua totalmente purificada y apta para el consumo humano.

Estos procedimientos no tienen poder residual, por lo tanto la conservación del agua tratada tanto física, química y bacteriológicamente está garantizada hasta el momento del expendio. Por eso es necesario que los vecinos cumplan con ciertas pautas de higiene para una mejor conservación de la misma.

SUGERENCIAS

– El vecino debe utilizar bidones de almacenamiento esterilizados, limpios, que no contengan cámaras de aire y no tiene que lavarlos en la planta de agua tratada, para no generar derramamiento innecesario.

– Los recipientes se deben lavar en el hogar, tanto interna como externamente con abundante agua y si es posible con algunas gotas de lavandina y es conveniente tener las manos higienizadas al momento de recargarlos.

– Los depósitos de agua deben estar bien tapados y se tienen que mantener en un lugar limpio, fresco, sin exponerlos directamente a la luz solar o tenerlos en contacto con el medio ambiente (lluvia, viento, tierra, etc.).

-El calor favorece la formación de gérmenes y además en el ambiente hay partículas en suspensión que son contaminantes y se transfieren al agua.

-No guardar los recipientes con agua donde haya sustancias tóxicas como pesticidas o gasolina.

-Es recomendable consumir el agua dentro de los cuatro o cinco días posteriores a ser retirada, si bien puede ser utilizada hasta diez días después de la extracción, si se mantienen las condiciones de higiene y almacenamiento antes mencionadas.

-Recordamos a nuestros asociados que el objetivo de la cooperativa es proveer agua en óptimas condiciones para el consumo de la población, el desarrollo de actividades industriales, sociales, culturales y laborales.

