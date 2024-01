Paro: En Castex, descontarán el presentismo a los municipales y Curutchet se enojó con gremialistas

La intendenta de Eduardo Castex, Mónica Curutchet, le descontará el presentismo a los trabajadores que se adhieran al paro nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo al DNU y a la Ley Omnibus impulsados por el gobierno de Javier Milei. “Es una decisión medio severa porque (el descuento del presentismo) representa mucha plata para los compañeros y así no nos permiten que nos manifestemos libremente como lo establece la Constitución”, se quejó el delegado local de UPCN, Erik Kruguer, en Radio DON. Una decisión similar adoptaron otras comunas administradas por dirigentes de Juntos por el Cambio, entre ellas Ataliva Roca, Doblas y Victorica.

El dirigente gremial castense confirmó que Curutchet “nos comunicó que descontarán el presentismo a los empleados de planta que adhieran a la medida de fuerza” y consideró que esa reducción salarial resulta “una medida muy fuerte porque quienes adhieran pierden el presentismo, que en mi caso sería un poco más de 17 mil pesos. Esto mermará mucho la cantidad de personas que participen de la medida de fuerza”, admitió.

Kruger contrapuso esta situación a la de otras poblaciones pampeanas: “desde otras localidades viajará gente a Santa Rosa, pero acá nos descuentan el presentismo”, lamentó.

De todos modos, confirmó que un grupo de afiliados a UPCN partirá a las 9 horas desde la Terminal de Ómnibus local para asistir a la movilización en Santa Rosa: “invitaremos a los compañeros a sumarse a la medida, porque aunque muchos están de acuerdo con el paro no adherirán porque si ahora no llegan a fin de mes, imagínate lo que sería si les aplican ese descuento”, dijo. Según el dirigente, los salarios municipales quedaron “debajo del índice inflacionario y muy atrás de la canasta básica, por lo cual no hay forma de llegar a fin de mes”. Además, “acá el bono de fin de año lo cobramos en tres cuotas, y en forma fraccionada esa plata pierde mucho valor”, añadió.

La intendenta confirmó anoche que no descontará “el día de trabajo a los jornalizados que adhieran al paro”, pero si aplicarán descuentos del presentismo “a los trabajadores de planta permanente”. “Más de la mitad del personal no percibe presentismo, por lo cual no se discrimina a nada ni a nadie”, aclaró, molesta. Y disparó contra los sindicalistas: “a los delegados gremiales no se les descontará el presentismo porque presentaron una nota acogiéndose a los beneficios de representación gremial”, explicó.

