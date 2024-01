La Justicia francesa puso bajo tutela judicial al actor Alain Delon

Un juez francés determinó poner bajo protección judicial al actor y estrella de ese país Alain Delon debido a su deteriorado estado de salud y las denuncias cruzadas entre sus tres hijos, informaron hoy medios locales. Según el canal de televisión BFM, el magistrado tomó de determinación de establecer a un «guardián», con el fin de salvaguardar los bienes del intérprete de 88 años de filmes como «El Gatopardo» o «A pleno sol».

Sin embargo, esta figura no le impide a Delon realizar actos, trámites o tomar decisiones, sino que se limitará a controlar posibles compra venta de inmuebles o movimientos abultados de dinero.

La sentencia se toma luego, también, del conflicto desatado entre los herederos del actor, Anthony, Anouchka y Alain-Fabien, quienes se han denunciado mutuamente por diversos motivos relacionados a su padre y sus bienes.

Por caso, Alain-Fabien y Anthony han dicho que Anouchka quiere levárselo a vivir a Suiza, donde ella reside.

Delon ha expresado en varias oportunidades que su hija predilecta es Anouchka y que ella recibirá la mitad de la herencia, mientras que la otra mitad será repartida en partes iguales para los otros dos hijos.

Hace dos años, en un libro escrito por Anthony, Delon habría expresado el pedido de morir vía eutanasia, algo ratificado en una entrevista radial. Delon tuvo un derrame cerebral en 2019 del que logró recuperarse y está en condiciones de comunicar sus decisiones a su entorno.

Luego de la noticia, el actor hizo llegar a sus seguidores un mensaje: «Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo, no solo en el lugar de trabajo sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas».

