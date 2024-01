Series 2024: las adaptaciones, franquicias y nuevas temporadas copan la pantalla (*)

Con destacados títulos como «Avatar: La leyenda de Aang», «El problema de los 3 cuerpos», «Fallout» y «The Penguin», la oferta de series internacionales que podrá verse en 2024 llega con una fuerte presencia de producciones adaptadas de otros formatos, nuevas temporadas y ampliaciones de franquicias en reflejo de una industria en plena transformación que, aunque trae algunas novedades con peso propio, apuesta más por lo conocido y lo probado de cara al público.

Sea por prudencia, ajuste o ambos, la grilla prevista por las plataformas, que no incluye ningún tanque como lo fue «The Last of Us» este año, parece responder al replanteo general de estrategias comerciales y de difusión que ya venía desarrollándose desde antes de la pandemia de Covid-19, y que se agudizó como consecuencia de la mentada «guerra del streaming» en la que Netflix -por ahora- parece haberse erigido como triunfadora.

En el medio, despidos en diversas compañías, el inminente advenimiento de planes de suscripción con publicidad y las incipientes conversaciones entre dos conglomerados como Warner Bros. Discovery y Paramount Global para una hipotética fusión, luego de sus respectivas y recientes reconfiguraciones. En esa línea también aparece la integración hacia mitad de año en Latinoamérica de los contenidos de Star+ a los de Disney+ como otro indicio de la tendencia hacia la concentración que se registra en el rubro.

Bajo ese escenario y sumándole la doble huelga de los sindicatos de Guionistas y de Actores que tuvo en vilo a Hollywood entre mayo y noviembre pasados, y que obligó a muchas producciones a pausar su desarrollo y posponer hasta 2025 su estreno, la lista de contenidos en formato televisivo que se viene está liderada por una buena cantidad de continuaciones, marcas ya familiares y, sobre todo, historias que las audiencias conocieron tiempo atrás en versión libro, película, cómic o tiras animadas.

Allí aparecen para la plataforma de la N roja las mencionadas «Avatar: La leyenda de Aang», reinterpretación en acción real de la popular serie animada que desembarcará el 22 de febrero; y «El problema de los 3 cuerpos», que arribará el 21 de marzo de la mano de David Benioff y D. B. Weiss -los cocreadores de «Game of Thrones»- para dar vida a la novela del autor chino Liu Cixin sobre una amenaza alienígena que atraviesa diferentes líneas temporales y generaciones.

El 12 de abril será el turno en Amazon Prime Video de la esperada «Fallout», adaptada del muy popular videojuego postapocalíptico, con el protagónico de Ella Purnell y desarrollada por los reconocidos Jonathan Nolan y Lisa Joy. Y para completar lo planeado en el género de ciencia ficción, estrenarán la segunda temporada de «Halo» (8/2, en Paramount+) y, aún sin fecha confirmada, la cuarta y última temporada de «The Umbrella Academy» (Netflix) y «Dune: Prophecy» (HBO Max), el spin-off de las adaptaciones cinematográficas de la novela de Frank Herbert dirigidas por Denis Villeneuve.

No se queda atrás en esa línea la franquicia de Marvel, que continuará en expansión con los lanzamientos de «Echo» (10/1), «Agatha: Darkhold Diaries», «Eyes of Wakanda», la animada «Your Friendly Neighborhood Spider-Man» y «Marvel Zombies», todas en Disney+. A esa plataforma se sumarán asimismo novedades de la marca de Star Wars como la cuarta entrega de la aclamada «The Mandalorian», «The Acolyte», ambientada un siglo antes de lo visto en «La amenaza fantasma» (1999); y «Skeleton Crew».

En tanto, este año entrante trae nuevas temporadas de títulos ya instalados, como la cuarta de la antología criminal «True Detective» (14/1, en HBO y HBO Max), con la ganadora del Oscar Jodie Foster; la duodécima y última de la comedia «Curb Your Enthusiasm» (4/2, en HBO y HBO Max); la tercera del drama romántico y de época «Bridgerton» (16/5, en Netflix); y «Masters of the Air» (26/1, en Apple TV+), que completará la suerte de trilogía sobre la Segunda Guerra Mundial producida por Steven Spielberg y Tom Hanks, que ya contaba con «Band of Brothers» y «The Pacific».

Sin fecha de estreno definida, también verán la luz este año las continuaciones de la anticipada «House of the Dragon» (T2, en HBO Max), «El Oso» (T3, en Star+/Disney+), «The Boys» (T4, en Amazon Prime Video), «You» (T5 y final, en Netflix), «Vikingos: Valhalla» (T2, en Netflix) y «Tokyo Vice» (T2, en HBO Max).

Por su parte, vinculadas a universos ya conocidos figuran «The Penguin», protagonizada por Colin Farrell tras su aparición en «The Batman» (HBO Max); «Sr. y Sra. Smith», con Donald Glover y Maya Erskine (2/2, en Amazon Prime Video); «The Walking Dead: The Ones Who Live», sobre lo que sucedió después de los eventos vistos en la serie postapocalíptica con Rick Grimes y Michonne (con pantalla a definir).

«Ripley», con el actor irlandés Andrew Scott y basada en las novelas de Patricia Highsmith que ya habían llegado al cine con la película de 1999 «El talentoso Sr. Ripley» (Netflix), y «The Gentlemen», inspirada en el filme homónimo dirigido en 2019 por Guy Ritchie, que también creó esta serie que tendrá a la cabeza al inglés Theo James (Netflix); están entre aquellas creaciones derivadas de narrativas ya testeadas con las audiencias.

Por último, entre los títulos originales se encuentran el drama de época sobre los diseñadores de moda más famosos de la posguerra, «The New Look» (14/2, en Apple TV+); «Shogun», remake de la serie de 1980 centrada en la relación entre dos hombres en la conflictiva Japón del siglo XVII (27/2, en Star+/Disney+); y «El régimen», dirigida por Stephen Frears, protagonizada por Kate Winslet y ambientada en el interior de un palacio dentro de un régimen europeo moderno que comienza a desmoronarse (3/3, en HBO Max).

«The Boroughs», serie con elementos sobrenaturales producida por los hermanos Duffer -el mismo dúo creador de «Stranger Things»- (Netflix); «The Sympathizer», comedia negra con la participación multifacética de Robert Downey Jr. (HBO Max); «The Franchise», parodia sobre el mundo de las franquicias de superhéroes creada por Sam Mendes y Armando Iannucci (HBO Max); la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez «Cien años de soledad» (Netflix); y la ambiciosa serie biográfica grabada parcialmente en Argentina «Senna», sobre aquella leyenda brasileña del automovilismo (Netflix); completan la lista de títulos que, aún sin fecha confirmada, llegarán a las pantallas en 2024.

(*) Por Victoria Ojam y Nicolás Biederman (Télam)

Comentarios

Comentarios