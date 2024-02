Ziliotto garantizó la reconstrucción de la RP 20: «Nación no envió $ 89.000 millones de contratos firmados»

A pesar de que el Gobierno nacional cortó todos los pagos de las obras públicas iniciadas, el gobernador Sergio Ziliotto afirmó que la repavimentación de la ruta provincial 20 “se va a terminar y si es necesario se va a terminar con recursos provinciales”. Informó que, desde el 10 de diciembre, Nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas: «eso está valorado actualmente, al mes de enero, en 89.000 millones de pesos”, precisó.

El gobernador Sergio Ziliotto aseguró que la obra de reconstrucción de la Ruta Provincial N° 20 no está en riesgo porque la provincia se hará cargo si el gobierno nacional no cumple con la obligación del financiamiento. «Estos tres tramos integran un paquete de obras que tienen la misma tipología, contrato todo la Provincia, paga la Nación, pero la Nación no está pagando, en el día de hoy no estamos recibiendo un solo peso de la obra pública», afirmó.

Explicó que esta obra «es una de las que ha licitado el gobierno provincial con un acuerdo de compromiso y obligación por parte del gobierno nacional de financiar esta obra de tres tramos de la Ruta 20, estos 63 kilómetros desde la ruta nacional 151 hacia el este, van a seguir en marcha, se van a terminar y si es necesario se va a terminar con recursos provinciales».

Desde el 10 de diciembre, Nación no está enviando el dinero de los contratos firmados para obras públicas: «eso está valorado actualmente, al mes de enero, en 89.000 millones de pesos. Es lo que nosotros nos vamos a hacer cargo porque la obra pública es infraestructura, es seguridad vial en este caso, es calidad de vida si un hospital o una escuela, pero también es mano de obra directa para los trabajadores de la construcción», dijo.

Comentarios

Comentarios