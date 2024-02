Los trailers de las series destacadas que llegan en febrero

Con nuevas temporadas de la argentina «Terapia Alternativa», «Tokyo Vice» y «Halo», el estreno de las ambiciosas «The New Look», «Shogun» y «Avatar: La leyenda de Aang», así como el final de la longeva «Curb Your Enthusiasm», febrero trae propuestas en el streaming de todos los géneros y para todos los gustos. El siguiente es un listado de los títulos más importantes:

2 de febrero – Sr. y Sra. Smith (Estreno) – Amazon Prime Video

Donald Glover y Maya Erskine protagonizan esta reversión de la popular película de acción y comedia de 2005 como John y Jane Smith, dos desconocidos que consiguen trabajo en una misteriosa agencia de espionaje. Casados, con una vida de riqueza y nuevas identidades, la dupla deberá enfrentar un doble riesgo: el de sus misiones semanales y el de los crecientes sentimientos del uno por el otro.

La serie, cocreada por el propio Glober junto a Francesca Sloane, también cuenta con la participación de figuras como Parker Posey, Wagner Moura, John Turturro, Paul Dano, Alexander Skarsgard, Sarah Paulson, Ron Perlman y Úrsula Corberó.

4 de febrero – Curb Your Enthusiasm (Temporada 12 – Final) – HBO y HBO Max

El humorista, guionista y actor Larry David, cocreador de «Seinfeld», le da un cierre con diez nuevos episodios a esta inclasificable comedia en la que interpreta a una versión ficcional de sí mismo como protagonista de un sinfín de situaciones cotidianas que demuestran lo irritante que puede llegar a ser vivir en sociedad.

Ganadora en los premios Emmy y los Globos de Oro, la serie -que se distingue por filmarse sin guion fijo y con mucha improvisación para mantener la espontaneidad narrativa- se despide con actuaciones de Jeff Garlin, Susie Essman, Cheryl Hines, J.B. Smoove, Richard Lewis, Ted Danson, Vince Vaughn y Tracey Ullman.

8 de febrero – Halo (Temporada 2) – Paramount+

Llega la nueva entrega de esta producción inspirada en el videojuego del mismo nombre sobre una guerra intergaláctica entre la raza humana y una civilización alienígena que, desde su lanzamiento en 2001, se convirtió en un profundo universo narrativo con millones de seguidores en todo el mundo. En esta ocasión, el líder Master Chief John-117 (Pablo Schreiber) deberá embarcarse en la misión definitiva para encontrar el artefacto capaz de ponerle un fin a la contienda.

Dirigida por David Wiener y con producción ejecutiva de Steven Spielberg, la serie regresa con la incorporación al reparto de Joseph Morgan y Christina Rodlo, que se suman a Natascha McElhone, Jen Taylor, Bokeem Woodbine y Yerin Ha, entre más.

8 de febrero – Tokyo Vice (Temporada 2) – HBO Max

Continúa profundizándose esta historia creada por el ganador del premio Tony J.T. Rogers y protagonizada por Ansel Elgort como Jake Adelstein, un periodista estadounidense que trabaja en un importante periódico de Tokio y que, con la protección de un detective veterano, se adentra en el peligroso mundo de la mafia japonesa conocida como Yakuza para investigar de primera mano el entramado de corrupción y engaños dentro del crimen organizado.

Con producción ejecutiva del cineasta Michael Mann e inspirada libremente en los relatos reales del periodista Adelstein sobre la Policía Metropolitana tokiota, la tira vuelve con las actuaciones de Ken Watanabe, Rinko Kikuchi, Rachel Keller, Show Kasamatshu, Ayumi Ito, Yosuke Kubozuka y Miki Maya.

14 de febrero – The New Look (Estreno) – Apple TV+

Los reconocidos Ben Mendelsohn, Juliette Binoche, John Malkovich y Glenn Close dan vida a este drama histórico del dramaturgo Todd A. Kessler que, ambientado en la París ocupada por el nazismo, retrata la transformación hacia la modernidad que vivió el mundo de la moda durante la Segunda Guerra Mundial de la mano de figuras como Christian Dior, Coco Chanel, Pierre Balmain o Cristóbal Balenciaga.

Maisie Williams, Emily Mortimer, Hugo Becker y Claes Bang completan el elenco de esta producción de diez episodios que ya tiene una segunda temporada confirmada y reúne en su banda sonora versiones de clásicos interpretados por Florence Welch, Lana Del Rey, Matty Healy y Nick Cave, entre más.

21 de febrero – Constelación (Estreno) – Apple TV+

Conspiraciones, drama, thriller psicológico y ciencia ficción se unen en esta serie de ocho episodios creada por Peter Harness y protagonizada por Noomi Rapace como Jo, una astronauta que regresa a la Tierra después de sufrir un terrible accidente en plena misión y descubre que algunas partes, elementos y personas fundamentales de su vida parecen haber desaparecido: ahora, su objetivo será desentrañar la verdad detrás de lo ocurrido y de los viajes espaciales para recuperar lo que perdió.

Dirigida por Michelle MacLaren, Oliver Hirschbiegel y Joseph Cedar, la tira también cuenta con actuaciones de Jonathan Banks, James D’Arcy, Julian Looman, William Catlett, Barbara Sukowa y Rosie y Davina Coleman.

21 de febrero – The Bad Batch (Temporada 3 – Final) – Disney+

Se acerca el final para esta propuesta animada del universo de Star Wars y creada por el director y productor Dave Filoni (una de las principales figuras de la compañía creada por George Lucas) sobre un grupo de soldados clonados que contradicen la Orden 66, que en la saga daba por inaugurado el temible Imperio Galáctico de Darth Sidious y su aprendiz, Darth Vader.

En esta última aventura de quince episodios -que tiene en su reparto de voces a Dee Bradley Baker, Michelle Ang, Keisha Castle-Hughes y Wanda Sykes-, el grupo de cinco guerreros rebeldes que protagonizan la serie pondrán a prueba todos sus límites para reencontrarse con la pequeña Omega y liberarse del Imperio.

22 de febrero – Netflix

Estrena esta reinterpretación en acción real de la multipremiada y megapopular serie animada creada por Michael Dante DiMartino y Bryan Konietzko, que sigue la historia de Aang (Gordon Cormier), un joven que, con la ayuda de sus amigos y distintos aliados, debe aprender a dominar los cuatro elementos para convertirse en la nueva encarnación del maestro Avatar y restaurar la armonía de un mundo amenazado por la temible Nación del Fuego.

Ian Ousley, Kiawentiio, Daniel Dae Kim, Dallas Liu, Ken Leung y Paul Sun-Hyung Lee completan el reparto de esta adaptación de ocho episodios de una hora cada uno, desarrollados por Albert Kim y dirigidos por Michael Goi, Jabbar Raisani, Roseanne Liang y Jet Wilkinson.

27 de febrero – Shogun (Estreno) – Star+ y Disney+

También desembarca este anticipado drama histórico que adapta la novela de 1975 de James Clavell -que ya había sido trasladada al formato chico en 1980-, ambientada en Japón durante el año 1600, a los pies de una guerra civil. En ese marco, la historia sigue el encuentro de tres personajes: Yoshii Toranaga, un señor feudal enfrentado al poder; John Blackthorne, un capitán inglés que llega a esas tierras en un misterioso barco abandonado; y Lady Mariko, una traductora y última heredera de una línea de sucesión deshonrada.

Hiroyuki Sanada, Cosmo Jarvis y Anna Sawai encabezan el reparto de esta miniserie creada por Rachel Konda y Justin Marks, cuyo elenco se completa con actuaciones de Tadanobu Asano, Hiroto Kanai, Takehiro Hira, Moeka Hoshi y Tokuma Nishioka, entre más.

28 de febrero – Terapia Alternativa (Temporada 2) – Star+

Vuelve la comedia dramática creada por Mariano Cohn y Gastón Duprat, dirigida por Ana Katz y protagonizada por Carla Peterson como Selva Pérez Salerno, una reconocida y excéntrica terapeuta de parejas. En esta temporada, ya recibida finalmente como psicóloga y dispuesta a profundizar en sus métodos en el consultorio, se encuentra con un nuevo desafío que la conectará personalmente con su propio pasado y le abrirá cuestionamientos sobre su futuro.

Víctor Laplace, Ana María Cores, Griselda Siciliani, el español Daniel Rovira y el uruguayo Alfonso Tort son los intérpretes que integran el elenco de estos siete nuevos episodios, en los que Graciela Borges regresa con una aparición especial.

