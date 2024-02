Una beba fue picada por una coral en 25 de Mayo y se encuentra internada en Neuquén

Una beba de 25 de Mayo se encuentra internada en una clínica pediátrica de Neuquén, tras ser picada por una serpiente coral. En las últimas horas, la niña presentó una mejoría “dentro de su complicado cuadro” médico.

La beba tiene poco más de un año y fue picada –el viernes- por una serpiente coral en la zona rural de 25 de Mayo. Inicialmente fue asistida en el Hospital “Jorge Ahuad”, y por la gravedad del caso fue trasladada a la Clínica Pediátrica “San Lucas” de la ciudad de Neuquén.

Los padres de la niña viven “desde hace poco tiempo” en la zona de Colonia Chica, donde se produjo el incidente. El padre de la beba capturó a la serpiente y se pudo confirmar que se trata de una especie de coral.

Hoy trascendió que la beba tuvo “una leve mejoría dentro del complicado cuadro que presenta”.

LIMPIEZA DE TERRENOS

Desde el Hospital de 25 de mayo solicitaron a la población la limpieza de lugares aledaños en las viviendas donde pueda habitar esta y otras alimañas.

Esta serpiente fue encontrada en una zona no es común encontrarla (no así la falsa coral), no son agresivas, pero su veneno es potente.

El reptil habita entre la hojarasca y troncos secos, el tamaño varía entre los 0,4 y 1,1 m de longitud.

Además, indicaron que quienes sufran una picadura dirigirse de inmediato al centro de salud más cercano.

