Ley Ómnibus: Milei dice que va a llamar a un plebiscito y gobernar por decreto

Javier Milei entró en emoción violenta luego de la derrota catastrófica que le propinó el Congreso con su ley ómnibus y ahora hablar de llamar a un plebiscito.

Desde la madrugada de Israel, el presidente tuiteó enardecido contra «la casta» y luego se dispensó con una batería de likes en las que hasta le sugerían ir a la guerra y se referían a los radicales como «las putitas del peronismo».

El primero que sugirió la consulta popular fue Guillermo Francos, que salió al aire de LN+ minutos después de la derrota legislativa. Allí, el ministro del Interior dijo que la ley volvía a comisión sólo en particular porque ya había sido aprobada en general.

Los periodistas Eduardo Feimann y Pablo Rossi lo corrigieron con amabilidad y le leyeron el artículo 155 del reglamento de la Cámara de Diputados, que confirmaba que la ley volvía entera. Francos reaccionó y dijo que Milei había hablado de consulta popular si el Congreso le daba la espalda y adelantó que gobernará por decreto.

Luego del ministro se sumaron más voces. El periodista Jony Viale dijo que Milei analizaba «seriamente» llamar a un plebiscito.

Finalmente el propio Milei se puso a dar me gusta a las 2 am israelí y entre sus tuits seleccionados apareció uno que hablaba de «plebiscito vinculante y corta la bocha».

La Constitución Nacional establece en su artículo 40 que el presidente sólo puede convocar a una consulta popular no vinculante, sin que el voto sea obligatorio. Sólo el Congreso puede convocar a una consulta popular para convertir un proyecto en ley.

«Anda a la guerra Milei. Macri negocio y se lo cogieron. No se negocia con esta gente. No te pusimos para negociar cosas básicas como bulos o kioskos que Pichetto uso como moneda de intercambio. Esto no es politica, esto es traición a la Argentina», dice otro de los likes que avaló Milei.

