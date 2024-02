Residente rompe con una espera de seis años al anunciar su nuevo disco

El artista puertorriqueño René Pérez, mejor conocido como Residente, confirmó el lanzamiento de un nuevo álbum titulado «Las letras ya no importan» que llegará a las plataformas el 22 de febrero.

El rapero y cantante, exmiembro de Calle 13, le pondrá fin a una larga espera de seis años desde su última producción discográfica.

A través de su cuenta de Instagram, Residente dio detalles de su presente y compartió un intrigante cortometraje protagonizado por la reconocida actriz y cantante española Najwa Nimri, en el que profundiza en sus preocupaciones más íntimas sobre el futuro en una emotiva sesión de terapia psicológica.

«No tengo los mismos ánimos que hace 20 años. Quiero hacer otras cosas hace tiempo. Quiero hacer cine, escribir un libro, quiero no tener que salir de gira, quiero estar con mi hijo mucho más, no quiero hacer entrevistas, quiero volver a dibujar, quiero hacer música por gusto no por necesidad y me quiero despedir, pero no quiero. Entre todas las cosas que quiero y no quiero, sale este disco el 22 de febrero”, expresó.

Ante este esperado regreso, la figura de Residente vuelve a cobrar relevancia en el mapa musical latino como uno de los artistas más influyentes del rap en español y siempre con un mensaje comprometido y en favor de la justicia social.

