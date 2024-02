En Castex, Licencias comerciales aumentarán hasta 650 %: ¿Qué dijeron desde JxC y FreJuPa?

El bloque de concejales oficialista de Juntos por el Cambio (JxC) aprobó la Ordenanza Tarifaria 2024 con aumentos promedio del 350%, pero el “tarifazo” en las Licencias Comerciales alcanzaría hasta el 650%, según cuestionaron desde la oposición. La concejala oficialista Raquel Resler aclaró que la comuna subsidiará el 200% de este aumento, para amortiguar el bolsillo de los frentistas, y frenar –a futuro- la caída del índice coparticipable después de cinco años.

Si bien desde la comuna castense aseguran que la suba de tasas municipales será del 200 por ciento, los contribuyentes en algunos ítems abonarán subas superiores. Incluso, hay algunos aspectos de la ordenanza –a la cual la prensa no tuvo acceso ni después de sancionada- que no están claros, porque los concejales consultados no supieron responder si el “subsidio” será para los Contribuyentes Ejemplares y/o quienes paguen en término, o directamente se aplicará “en general”, aún para quienes tengan deudas anteriores –a la fecha de sanción de la normativa- con la comuna.

El caso más representativo será Licencias Comerciales, porque acá la suba oscilará entre el 200 y el 650 %. Y esto ocurre porque se habría modificado el sistema de cobro para optimizar la recaudación. Ahora los comerciantes abonarán de acuerdo a los metros cuadrados del comercio.

DISCURSOS DE CONCEJALES

Para la concejala oficialista María Romero ahora “se aplicarán criterios de equidad”, porque los contribuyentes “abonarán conforme a los metros cuadrados de cada local habilitado”.

Pero, para el opositor Martín Araya (FreJuPa) resulta “excesiva la suba” porque se aplicarán aumentos que oscilarán entre “el 200 y 650 por ciento”.

“Pagarán un incremento de más del 200% quienes tengan entre 20 y 50 metros cuadrados, entre 50 y 100 metros cuadrados tendrán aumentos del 480 por ciento y si tienen entre 100 y 200 metros cuadrados pagarán un 650% más”, detalló.

El edil justicialista se manifestó “asombrado” porque se dispuso este aumento para comerciantes y emprendedores en un contexto nacional donde el presidente Javier Milei ya anunció “una estanflación y recesión que impactará de lleno a los comercios”. “Resulta inexplicable que el Ejecutivo local prevea esta brutal suba de impuestos de un calibre desmedido y lejos del 46,5% que fija el artículo 70 del proyecto que nos enviaron a este CD».

