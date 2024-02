Pampeano debutó con un gol en la Reserva de River Plate

El mediocampista pampeano Valentín Lucero debutó en la Reserva de River Plate y convirtió el gol con el que el Millonario igualó 1 a 1 agónicamente con Gimnasia de La Plata, en la primera fecha de la Copa Proyección.

El futbolista categoría 2006, nacido en Trenel, convirtió un golazo de afuera del área a los 48 minutos para estampar el empate para el Millonario que jugó como visitante.

«Yo arranqué en el club de mi pueblo, All Boys de Trenel. Jugué hasta los 10 años y después me pasé a un club de una ciudad cerca de mi pueblo. Después hice un prueba de River y por suerte quedé. Me avisaron que había una prueba en un pueblito de Santa Fe, me probaron y me avisaron que había quedado», reveló el futbolista en un medio partidario de River.

Pero, sus primeros pasos, no fueron de la mejor manera. «En la pensión ya me conocían porque la primera vez que me fui a probar me agarró apendicitis y no me pude probar. Tuve que esperar tres meses para volver a probarme. Pensé que solo me dolía la panza por los nervios pero al final me tuvieron que operar», contó.

Y agregó: «Me sirvió para empezar a tener ritmo, porque estaba muy lento. De a poco fui mejorando. Lo que más me costó después de la apendicitis fue el tema físico, acá eran mucho más rápido de donde soy yo, donde jugaba, eso también me costaba».

El sueño.

Lucero, que fue campeón con la séptima, arrancó con el pie derecho en la Reserva de Marcelo Escudero y ya se ilusiona con lo que viene. «Estoy muy feliz, esperé mucho este momento. Esto es lo más lindo que hay, lo soñé mucho y espero seguir así», dijo quien ya se ilusiona con el día que le toque jugar en el Monumental.

«Si vos das todo y siempre trabajás, es posible. Sería hermoso debutar en el Monumental, con mi familia presente. Es algo tan grande y lindo que no se puede soñar cómo sería en realidad. Y también está en la cabeza de todo jugador poder jugar un Mundial», agregó el juvenil.

Y cerró: «Vestir la camiseta de River es un orgullo, me siento feliz porque me esforcé mucho para llegar ahí. Es una recompensa».

